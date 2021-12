Manchester United fecha centro de treinamento devido a casos de Covid-19

A partida do Manchester United contra o Brentford na liga inglesa pode se tornar uma dúvida agora que o centro de treinamento do United foi fechado devido a exames positivos de Covid-19 no time principal, informou o clube de Old Trafford nesta segunda-feira.

O United visitaria o Brentford na terça-feira, mas disse que abordou os organizadores da liga inglesa para debater se o jogo deveria acontecer.

O clube de Manchester não mencionou quantos indivíduos tiveram diagnósticos positivos do novo coronavírus.

"Indivíduos que tiveram exames positivos estão se isolando, conforme os protocolos da liga inglesa", disse o time em um comunicado.

"Dado o cancelamento do treinamento e o transtorno no elenco e tendo a saúde dos jogadores e da equipe como prioridade, o clube está debatendo com a liga inglesa se é seguro o confronto de terça-feira contra o Brentford prosseguir."

"A viagem do time e da equipe a Londres será adiada à espera do resultado deste debate", acrescentou.

Na semana passada, o Tottenham Hotspur deixou de disputar duas partidas que tinha agendadas devido a um surto de Covid-19 no clube que afetou jogadores e equipe: seu último jogo da fase de grupos da Liga Conferência Europa e a viagem do final de semana para enfrentar o Brighton & Hove Albion na liga inglesa.

Enquanto o jogo contra o Brighton foi adiado, a Uefa informou que a disputa da Liga Conferência Europa não acontecerá por causa da falta de dias disponíveis no calendário. O Spurs corre o risco de uma eliminação da competição se for obrigado a desistir.