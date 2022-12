Maior roda-gigante da América Latina é inaugurada hoje (9), em São Paulo

Com entrega prevista para junho, será inaugurada hoje (9), a maior roda-gigante da América Latina, com 91 metros. Localizada no Parque Candido Portinari, a Roda Rico São Paulo está ao lado do Parque Villa-Lobos, zona oeste de São Paulo.

A Roda São Paulo supera em tamanho as rodas-gigantes instaladas em cidades como Paris, Toronto e Chicago, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo.

O brinquedo tem 42 cabines de observação com capacidade para até dez pessoas, ar-condicionado, monitoramento por câmeras, interfones e wi-fi, além de iluminação cênica, projetada para interagir com a cidade.

Para a montagem da estrutura, com mais de mil toneladas, foi necessária a utilização do maior guindaste rodoviário disponível no Brasil.

A expectativa é de que a Roda Rico São Paulo receba entre 600 mil e um milhão de visitantes por ano, cerca de 10% do atual público frequentador dos parques Candido Portinari e Villa-Lobos.

A SPBW diz que o empreendimento contará também com um programa de educação socioambiental em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para 2030.

"Já temos a roda-gigante de Balneário Camboriú que está sendo um sucesso, um ícone para a cidade. Só no ano passado tivemos mais de 500 mil pessoas, mesmo com resquícios da pandemia. Da mesma forma, esperamos trazer isso para São Paulo, a exemplo de grandes centros urbanos como Londres, Las Vegas, Dubai", disse o diretor de operações da Roda São Paulo da SPBW, Marcelo Mugnaini, em abril. "Acima de tudo, queremos resgatar o que é uma roda-gigante, deixar uma memória afetiva e uma imagem muito agradável de descontração na cidade", completa.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, os recursos para construção da roda-gigante são privados. A montagem da Roda São Paulo contou com 200 trabalhadores.

Como comprar ingressos para a Roda Rico São Paulo?

A Roda Rico São Paulo funcionará de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19h e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 20h.

Nos dias úteis, o valor dos ingressos varia de R$ 24,90 a R$ 350. Já aos finais de semana, o valor de visitação varia de R$ 34,95 a R$ 420.

A venda de ingressos é feita através do site da Sympla.

