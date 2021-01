Maior ilha particular das Maldivas é inaugurada com diária de 80 mil dólares

Se ir para as Maldivas ainda não é luxuoso o suficiente, agora é possível alugar uma ilha, dentre as mais de 1.200, para passar as férias. Porém, o preço é tão salgado quanto as águas do Oceano índico: 80 mil dólares a diária.

Ainda que a maioria dos resorts das Maldivas já tragam privacidade e conforto o suficiente, nunca é demais subir o nível. O resort mais recente é o Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, que inaugurou nesta semana o Ithaafushi – A Ilha Particular.

A ilha possui 32 mil metros quadrados e consegue acomodar até 24 hóspedes em três construções. São essas uma vila que conta com dois quartos sobre a água, uma sala de estar compartilhada, piscina infinita e jacuzzi; uma vila na praia, com três quartos com duas piscinas; e uma casa maior, com quatro quartos, sendo dois quartos king e dois quartos queen, jacuzzis e uma sala. Todas as casas são pé na areia.

Vista aérea de duas vilas no resort Ithaafushi. Vista aérea de duas vilas no resort Ithaafushi.

Não são somente as casas que estão inclusas na diária. Os hóspedes têm uma equipe de chefs disponíveis para criar menus personalizados e uma equipe de concierge particular. Também é possível almoçar ou jantar nos dez restaurantes disponíveis no resort Waldorf Astoria, incluindo o The Ledge, criado por Dave Pynt do restaurante Burnt Ends, em Cingapura e que possui uma estrela Michelin. Tudo isso a uma rápida viagem de barco da ilha.

Se nadar e admirar as águas azuis do Oceano índico for tedioso, Ithaafushi oferece esportes aquáticos, mergulho, passeios de iate, meditação e yoga para os hóspedes. Para relaxar ainda mais, é possível fazer um tratamento no spa da ilha.

“Projetado para os viajantes mais exigentes, com design de interior refinado, mas com um toque das Maldivas, o Ithaafushi é tudo o que há de mais exclusivo. Perfeitamente localizado em um dos destinos mais inspiradores do mundo, a ilha conta com uma equipe dedicada, que antecipa todas as necessidades dos hóspedes e oferece um serviço elegante”, disse Nils-Arne Schroeder, vice-presidente de luxo e estilo de vida da Hilton Asia Pacific, empresa controladora do Waldorf Astoria, em um comunicado.

Detalhe do quarto king size, que conta com jacuzzi na varanda. Detalhe do quarto king size, que conta com jacuzzi na varanda.

O resort oferece seis iates para o trânsito da capital Malé até a ilha, são 40 minutos de passeio. Mas, para aqueles que desejam uma opção mais rápida de transporte, é possível chegar na ilha em apenas 15 minutos voando de hidroavião, também oferecido pelo resort.

As Maldivas reabriram ao turismo internacional em 15 de julho. Para brasileiros, viagens com duração de até 30 dias não é necessário visto.