Maior iate do mundo será condomínio flutuante com 39 apartamentos

O maior iate do mundo foi anunciado nesta semana. Com 39 apartamentos divididos em seis andares, com preços a partir de 11 milhões de dólares por unidade, será um condomínio de luxo em alto mar.

Com 728 pés de comprimento (aproximadamente 222 metros), a embarcação batizada de Somnio, será lançada em 2024. Atualmente o Azzam, maior iate do mundo, tem 180 metros de comprimento.

Com custo de construção de 600 milhões dólares, cada apartamento terá academia, cozinha, ginásio, biblioteca e espaços de refeições no interior e no exterior.

Projeção de como será o iate de luxo. Projeção de como será o iate de luxo.

Além disso, os proprietários terão uma adega compartilhada e sala de degustação com 10 mil garrafas, assim como restaurantes, bares, um lounge na proa e um clube de praia. Para garantir o bem-estar dos navegantes, o iate terá, ainda, assistência médica de alto padrão. Porém, só poderão adquirir os apartamentos, aqueles que forem convidados.

O Somnio dará aos compradores "a intimidade de um iate privado mas com chance de fazer contatos em uma comunidade vibrante de proprietários com ideias semelhantes", disseram os investidores, de acordo com o Financial Times.

Por trás do projeto estão Carl Le Souef, responsável pela Somnio Global, organização de tecnologia sustentável, a sueca de design Tillberg Design e a Winch Design, sediada em Londres. De acordo com as empresas, a sustentabilidade é o foco principal do projeto. Assim, o iate contará com as mais recentes tecnologias de motores limpos e equipamentos avançados para auxiliar cientistas e especialistas marinhos em pesquisas oceânicas.

