Made in Itália: Persol faz campanha com artista brasileiro Felipe Morozini

O que você enxerga nas lentes do outro? Para trazer aos brasileiros uma mensagem de esperança de dias melhores, a marca italiana dos óculos de luxo Persol está estreando no Brasil uma campanha colaborativa com o artista paulista Felipe Morozini. Chamada de "Teu sorriso nos meus olhos", a ação percorrerá 4 capitais estampando a frase em pontos turísticos como o MASP e a praia de Copacabana.

Tendo o sorriso como uma linguagem universal, a Persol, marca da Luxottica, espalhará a frase de Morozini da faixa do aviãozinho que sobrevoa as praias cariocas até os outdoors de Recife, os locais mais icônicos de Salvador e as ruas e prédios de São Paulo.

“Sinto-me honrado de poder espalhar frases de empatia e amor pelo país. Uma sensação de ressignificar nossos tempos através da arte e da poesia. Ocupar novos espaços. Abrir novos canais de diálogo com as pessoas. Fazer sonhar. Materializar sonhos”, diz Morozini. “Acho importante uma marca como a Persol mapear e apoiar artistas locais. Soma-se a tradição da Persol com a originalidade brasileira do artista e sua essência", complementa.

A frase "Teu sorriso nos meus olhos" guarda uma relação intrínseca com a campanha global de Persol em 2021, “The alchemy of a smile”.

Segundo Lilliana Basile, gerente da marca no Brasil, a ideia da campanha é trazer uma mensagem de empatia e esperança para as pessoas em um momento de melhora da pandemia. Além de Felipe Morozini, a Persol já colaborou com outros artistas brasileiros em campanhas anteriores, como o cantor Criolo. "O Brasil é um dos mercados que mais cresce para a Persol. Com consumidores de todas as idades interessados na história icônica da marca, no apreço ao universo da sétima arte e nas suas características de feito à mão, na Itália, a marca se tornou uma das favoritas pelos consumidores", diz Basile.

A nova campanha da Persol está vinculada a uma doação para a Fundação Dorina Nowill, que há mais de 70 anos trabalha para incluir pessoas com deficiência visual na sociedade. Além da doação em dinheiro, uma das obras de Morozini será instalada na sede da Fundação. “Unir a excelência de uma marca italiana, como a Persol, a um artista brasileiro como o Felipe, acompanhado de um desejo em trazer dias mais otimistas ao Brasil é uma conquista gratificante e esperamos levar o melhor do nosso país cada vez mais às cidades brasileiras e aos quatro cantos do mundo”, diz finaliza Basile.