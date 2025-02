Luxo sobre duas rodas: as motos mais caras à venda no Brasil

O mercado de motos de luxo no Brasil, assim como o de carros, tem alta demanda. Exemplo disso é um levantamento feito pela Webmotors, um dos principais ecossistemas automotivos do país, exclusivamente para a EXAME Casual, das motos usadas mais caras à venda no Brasil. A pesquisa revelou modelos raros e de alto valor, que agradam aos colecionadores e apaixonados por motocicletas de alto desempenho e exclusividade.

A líder da lista é a Ducati 1199 Panigale S Senna, uma verdadeira relíquia que homenageia o piloto brasileiro Ayrton Senna. Com apenas 161 unidades fabricadas em Manaus, cada uma delas com peças importadas da Itália, o modelo se tornou altamente valorizado nos últimos anos, especialmente pela sua exclusividade. Lançada em 2014, a Ducati 1199 Panigale S Senna é uma das motos mais cobiçadas do mercado de luxo, sendo comercializada por R$ 400.000.

Logo atrás, temos a Harley-Davidson V-Rod Screamin Eagle, que custa R$ 350.000. Este modelo é uma das edições mais sofisticadas da Harley-Davidson, reconhecida pelo seu motor de alto desempenho e design único. Em seguida, a Honda GL 1800 Gold Wing Tour, com preço de R$ 349.990, oferece o máximo em conforto e tecnologia, sendo uma das motos de turismo mais apreciadas. A BMW K 1600 Bagger, vendida por R$ 299.900, também é destaque por sua robustez e elegância, ideal para longas viagens.

Outro modelo que chama a atenção é a Honda Valkyrie Rune, com valor de R$ 290.000, que se destaca pelo seu design inovador e motor potente, sendo considerada uma das motos mais exclusivas da Honda.

Motos mais caras à venda no Brasil

Ducati Superbike 1199 Panigale S Senna - R$ 400.000 Harley-Davidson V-Rod Screamin Eagle - R$ 350.000 Honda GL 1800 Gold Wing Tour - R$ 349.990 BMW K 1600 Bagger - R$ 299.900 Honda Valkyrie Rune - R$ 290.000

Carros mais buscados de 2024

Apesar do crescimento dos SUVs no Brasil, em 2024 o carro mais procurado pelos consumidores foi um clássico dos sedãs: o Honda Civic. A informação faz parte de um levantamento inédito do Webmotors Autoinsights, ferramenta da Webmotors.

O estudo, ao qual EXAME Casual teve acesso com exclusividade, analisou os modelos mais buscados na plataforma entre janeiro e dezembro de 2024. O ranking reflete um mercado diversificado, com a presença de sedãs, hatches e SUVs, atendendo a diferentes perfis de consumidores.

Com 4,5% do total de buscas, o Honda Civic garantiu o primeiro lugar, seguido pelo Toyota Corolla (3,7%) e pelo hatch Chevrolet Onix (2,8%). Na sequência, aparecem Honda HR-V (2,4%), Hyundai HB20 (2,3%), Volkswagen Gol (2,2%), Volkswagen Polo (2,2%), Jeep Compass (2,2%), Honda Fit (2,2%) e Volkswagen Jetta (2,1%).