Luxo pop: TAG Heuer e Nintendo lançam relógio do Super Mario Bros.

Luxo e cultura pop é uma combinação que faz sentido? Para a relojoaria suíça TAG Heuer, do grupo LVMH, a resposta é sim. Em parceria com a Nintendo, a marca está lançando nesta quinta-feira uma coleção tematizada com o mais ilustre personagem dos games que já existiu: o Super Mario Bros.

Trazendo nos smartwatches de luxo as cores e os principais signos do personagem criado em 1985, a coleção limitada a 2.000 peças é uma combinação do requinte da relojoaria e da pegada mais jovem e moderna dos games.

Nas versões analógica e digital, os cronógrafos TAG Heuer Connected estão disponíveis no site da TAG Heuer e em butiques internacionais. Os relógios saem a partir de 2.100 dólares.

"Mario é o personagem superativo máximo cuja perseverança e tenacidade o tira de todas as situações. O novo mostrador de relógio do herói dá vida a esse personagem icônico e incentiva os usuários a se unirem a Mario para ser mais ativos", diz Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer.

Para essa edição limitada, as famosas telas Connected da TAG Heuer foram reinterpretadas com versões especiais do Super Mario, que mostram o personagem em pixels.

Os relógios da coleção contam com duas pulseiras intercambiáveis: uma em couro preto sobre borracha vermelha e outra esportiva, em borracha perfurada na mesma cor vermelha.

Conectando o relógio ao aplicativo TAG Heuer Sport, é possível acompanhar contagem de passos, batimentos cardíacos e queima de caloria.