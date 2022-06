Luva de pedreiro: empresário negocia imóvel de R$ 8 milhões e apartamentos no RJ

O empresário Allan Jesus, responsável pela carreira do influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, tentou comprar quatro apartamentos e estaria adquirindo um novo imóvel avaliada em R$ 8 milhões num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Allan está no centro de uma polêmica depois que o influenciador ameaçou dar uma pausa em sua atividade nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, o site do canal SBT exibiu prints de conversas do empresário com corretores de um condomínio em Jacarepaguá, também na zona oeste, no qual ele, no início de junho, pesquisaria valores e mostraria pressa para finalizar o negócio à vista. Nas conversas exibidas, Allan pede informações sobre os apartamentos e fala de suas preferências.

Na sequência, ele diz que encaminhou os anúncios , que variam de R$ 650 mil a R$ 800 mil, com metragem de até 90 metros quadrados para sua mulher examinar. Segundo o SBT, ele revela a um dos corretores, por telefone, que estava adquirindo uma casa de R$ 8 milhões no Condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca.

Menos da metade da empresa

O influencer Luva de Pedreiro possui menos da metade da empresa criada para gerir sua carreira. O jovem detém 45% do capital social da companhia, enquanto os agentes Allan Jesus e Victor Melo (este também influencer) somam 55%. Do ponto de vista prático, isso significa que o Luva pode ser voto vencido em decisões importantes.

A gestão que a dupla faz da carreira de Luva de Pedreiro se tornou um ponto de discussão (e revolta) entre os seguidores do influencer quando o site Metrópoles divulgou que duas contas bancárias ligadas a eles haviam movimentado apenas R$ 7,5 mil neste ano. Dias antes, Iran postara um vídeo em que prometera suspender a postagem de vídeos nas redes sociais: ele seguiu publicando, mas apagou todas as referências ao empresário de seu perfil.

Polêmica

No último domingo, o ‘Luva’ fez uma transmissão ao vivo e anunciou uma pausa nos vídeos. "Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já", disse o influenciador, que prosseguiu com muitos palavrões:

"Um abração para vocês aí. Nesses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto".

A promessa não foi cumprida, mas o jovem de 20 anos apagou todas as referências a Allan em suas redes sociais. Na última quarta, a história ganhou ainda mais força. O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, publicou que o jovem conta com novos empresários, e que suas duas contas bancárias estão zeradas, registrando somente um giro de cerca de R$ 7,5 mil nos últimos dias. Isso mesmo tendo fechado contratos recentes de R$ 300 mil e R$ 1 milhão.

Nesta quinta, Allan Jesus se pronunciou oficialmente sobre a controvérsia. Em seu perfil no Instagram, alegou que seu cliente tem a receber R$ 2 milhões em publicidade. No entanto, diz que nenhum pagamento foi feito até o momento.

"Sobre todo o processo que envolve a ASJ Consultoria e o Luva de Pedreiro, eu contratei uma auditoria para que todos os contratos, contas bancárias e recibos sejam vistos. Foram feitos quase R$ 200 mil de investimento e com despesas pessoais do Iran. Logo em breve espero tê-las em mão. Sobre a casa do Iran, em abril desse ano, eu entrei em contato com uma arquiteta e a convidei para o projeto. Desde então, estão negociando com uma marca global onde estava sendo acordado a construção da nova casa do Iran. Bem como todas as melhorias do imóvel. Esse projeto ficou pronto e o Iran tinha conhecimento", disse Allan em trecho do vídeo publicado por ele.

