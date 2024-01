8 lugares para provar drinques sem álcool em São Paulo

Seja por conta da Lei Seca, por restrição alimentar ou preferência pessoal, degustar drinques sem álcool tornou-se um hábito cada vez mais frequente. De olho nesse mercado em expansão, muitos bares e restaurantes apostam em combinações criadas por mixologistas renomados. O sucesso é tão expressivo que, em alguns estabelecimentos, chega a representar 20% do total de bebidas vendidas.

A bartender Ana Gumieri, do Geiko San, relata que a demanda por novas criações provém principalmente dos clientes, que solicitam combinações que vão além da soda italiana ou do chá gelado batido com frutas ou especiarias. "Existe uma busca significativa por drinques leves e refrescantes", destaca.

Desde opções cítricas até as mais frutadas e florais, diversos estabelecimentos na cidade de São Paulo reservam uma seção especial em seus cardápios para os drinques sem álcool. A EXAME Casual selecionou oito endereços que você precisa conhecer.

Adega Santiago Asador

O mixologista Marcelo Serrano, responsável pela nova carta de bebidas do grupo Adega Santiago, criou três softs drinques exclusivos para a unidade Adega Santiago Asador. Serrano utilizou as tendências da coquetelaria em harmonia com o conceito ibérico da casa. Os drinks são o Chazin de Santiago (capim santo, gengibre e limão), o Frutas Vermelhas (morango, amora, framboesa, limão e espuma de gengibre) e o Maracuyá (maracujá, mel, limão, maçã e canela), todos por R$26.

Serviço: Shops Jardins: Rua Haddock Lobo, 1626, 3º piso, São Paulo. Telefone (11) 3198-8258. Atendimento: almoço e jantar, seguindo o horário do shopping.

Locale Caffé

Misto de bar e café típico italiano no Itaim Bibi, o Locale Caffè está sob o comando dos irmãos Gabriel e Nicholas Fullen. A casa conta com duas opções de soft drinques: Limone Rosato (limão, hibiscos e club soda) e Zenzero (limão, gengibre e club soda), ambas a R$23.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, São Paulo. Pedidos WhatsApp: (11)94140-4371. Funciona segunda, das 9h às 18h; terça das 9h às 23h; quarta a sábado das 9h à meia-noite; domingo das 9h às 22h.

Oguru Sushi Bar

O Oguru Sushi Bar tem carta de drinques assinada pelo renomado bartender Marcio Silva. Há opções de coquetéis sem álcool perfeitos para serem degustados com os pratos, a exemplo do Karui, que mistura gengibre, limão, hortelã e água com gás. Outras pedidas são o Sunosoda, de pepino, limão siciliano, tahiti e água com gás, e o Oguru Tea, com chá preto, limão, pêssego e damasco, todos por R$15.

Serviço: Rua Campos Bicudo, 141, Itaim Bibi. Telefone (11) 3168-2056. Rua Rio Preto, 38, Jardim Paulista. Telefone (11) 3582-8822. Shopping Market Place - Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - 121 B, Vila Cordeiro. Telefone (11) 5183-7106.

Atsui

Atsui em japonês significa “quente” e é exatamente a essência do restaurante que Roberto Nakamori desejava dar ao empreendimento. A casa conta com uma grelha especial, e cardápio assinado pelo chef Hermes Takeda que criou receitas com carnes, peixes, frangos, legumes os mais diversos sabores e também são servidos na casa os consagrados sushis da família Nakka.

Outro ponto a ser destacado é a carta de drinks sem álcool como o Cosmo Flower que leva suco de cramberry, suco de limão e xarope de hibisco e a versão mocktail de gin tônica com o G&T que é feita com chá de zimbro, tônica Schweppes e limão siciliano. Para quem é fã de Moscow Mule ele também ganha uma versão sem álcool, o Moscow Mule Virgin, leva ginger ale, espuma de gengibre, limão desidratado e mix de pimentas moídas. Todos saem por R$25.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1164, Jardins, São Paulo. Telefone: (11) 3082-7177. Funciona de segunda a quarta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h; quintas e sextas-feiras, das 12h às 15h e das 19h à 00h30; sábado, das 12h30 às 16h30 e das 19h à 00h30; domingo, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h; feriados: das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h.

Pé de Manga

O Pé de Manga oferece na área externa projeto paisagístico com lago artificial e queda d'água em torno de três enormes mangueiras centenárias. Durante a noite, o espaço ganha iluminação especial para intensificar o aconchego e o charme, visto também no mobiliário em madeira. Característica que também marca o Pé de Manga são seus drinques autorais. Atualmente os mocktails da casa são cada vez mais pedidos e a novidade é o Penélope (purê de pitaya, maracujá, ginger beer e espuma de morango, R$ 40.

Serviço: Rua Arapiraca, 152, Vila Madalena, São Paulo. Telefones para reservas e informações: (11) 3032.6068 e 3815.6461. Funcionamento: segunda a sábado, das 12h à 1h; e domingo, das 12h às 22h.

Beefbar

Petit Garçon.

O Beefbar São Paulo, situado nos Jardins, é parte de rede internacional com 17 estabelecimentos. A carta de drinques não alcoólicos traz boas opções como o "Petit Garçon" por R$19, uma mistura envolvente de Amaretto, limão Siciliano e chocolate, e o "Ruby Red" por R$19, uma combinação refrescante de hibisco, capim-limão, manjericão e limão, que complementam perfeitamente a experiência gastronômica oferecida pelo Beefbar.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 320, São Paulo. Telefone (11) 2386-1918. Funcionamento: todos os dias dias das 12h à 1h. Quinta não abre para almoço.

Geiko San

Sob a direção dos chefs renomados, o restaurante proporciona uma experiência sensorial, inspirada na tradição e inovação da culinária asiática. O ambiente é decorado para transmitir uma atmosfera acolhedora e sofisticada. Entre os destaques do menu, o AKA, um suco de cramberry, banchá, gengibre e limão siciliano por R$20, e o TSUKI, uma mistura de abacaxi, morango, suco de laranja e hibisco, também por R$20.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1416, Cerqueira Cesar. Telefone: (11) 3061-0150. Funcionamento: de domingo a terça das 18h30 às 22h30; de quarta-feira a sábado das 18h30 às 23h30.

Giro Ristobar

Giro: balcão é o charme da casa.

O menu destaca-se por pratos de uma gastronomia italiana descomplicada, adjetivo que também invade o cardápio de drinques. O Ibisco, uma combinação refrescante de chá de hibisco e laranja baía por R$16, e o Zen - Zero, um mix revigorante de gengibre, mel com especiarias e limão, também por R$16, são apenas algumas das opções que refletem a atenção aos detalhes e a busca por sabores inovadores no Giro Ristobar.

Serviço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489, Vila Nova Conceição (dentro do Eataly), São Paulo. Funciona de segunda, sábado e feriados das 12h às 23h; e domingos das 12h às 17h.