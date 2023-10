5 lugares para comer steak tartare em São Paulo (com uma indicação secreta)

O steak tartare, prato clássico da gastronomia mundial, é preparado a partir de carne crua picada e temperada. Reza a lenda que guerreiros mongóis costumavam amaciar finas fatias de carne crua no lombo de cavalos durante suas cavalgadas, acrescentando temperos como sal e pimenta para criar uma refeição rápida. A origem da receita passa por diversos países, mas foi na França que o preparo ganhou fama.

Encontrado em qualquer bistrô francês, o prato tem diversas versões, incluindo até peixe. Na Alemanha, costuma-se adicionar cebola crua e pepino em conserva, enquanto na Bélgica é servido com maionese. No Brasil, a versão mais tradicional inclui ovo cru e é acompanhada de batatas ou torradas.

EXAME Casual selecionou cinco lugares para você provar steak tartare em São Paulo. Tem ainda uma dica extra de um bar secreto.

Astor

O bar Astor vai muito além do tradicional chope e da cozinha boêmia com petiscos. Por lá, ainda é possível provar a clássica receita de steak tartare (R$ 79), acompanhada de batata frita e salada. A casa também tem uma versão com atum (R$ 55), acompanhado de gengibre crocante, avocado e torradas.

Endereço: Rua Delfina, 163, Vila Madalena. Telefone: (11) 5555-2351. Horário de funcionamento: segunda-feira: 12h até 23h. Terça e quarta-feira: 12h à meia-noite. Quinta-feira: 12h até 1h. Sexta-feira e sábado: 12h até 2h.

*Dica extra

SubAstor

O speakeasy, com três unidades na capital paulista, uma delas dentro do Astor, tem menu com foco em coquetéis cheios de ingredientes que apresentam a biodiversidade brasileira. Para harmonizar com as bebidas, é possível apreciar diversos petiscos, entre eles o steak tartare (R$ 44), acompanhado de batata gaufrette. Para entrar no secreto SubAstor é preciso descer uma escada quase escondida no final do salão do Astor.

Uru Mar Y Parrilla

No uruguaio Uru Mar y Parrilla, com cardápio dedicado a cortes de carnes preparados na parrilla, também há a opção de experimentar a crua, com a receita do steak tartare da casa (R$ 89). O prato pode ser acompanhado de salada ou fritas sequinhas e crocantes.

Endereço: Rua Emília Marengo, 109, Jd. Anália Franco. Telefone:(11) 2308-9499. Horário: de segunda a segunda das 12h às 22h.

Merci Brasserie

O restaurante francês Merci Brasserie, localizado no Complexo Vila Anália, tem o típico steak tartare (R$ 79) feito com carne crua picada e temperada, acompanhada de salada e fritas. O ambiente da casa é decorado como os bistrôs parisienses, o que torna a experiência uma viagem à França sem sair da capital paulista.

Endereço: Rua Eleonora Cintra, 46, Jardim Anália Franco. Telefone: (11) 2673-5378. Horário: segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h, e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h, e das 19H à meia-noite. Sábado, das 12h à meia-noite. Domingo, das 12h às 17h.

Parigi

O Parigi, restaurante do Grupo Fasano, traz no cardápio pratos icônicos das culinárias italiana e francesa em um ambiente que resgata o clima dos antigos bistrôs de Paris. Na casa, o tradicional steak tartare (R$ 184) é um dos pratos mais vendidos.

Endereço: Rua Amauri, 275, Itaim-Bibi. Telefone:(11) 3167-1575. Horário: Segunda a sexta, 12h às 15h, e 19h à meia-noite. Sábado das 19h à meia-noite. Domingo das 12h às 17h.

Abaru por Priceless

No bar e restaurante Abaru por Priceless, os clientes podem aproveitar uma privilegiada vista para o Theatro Municipal e para as tradicionais ruas do centro histórico de São Paulo. O cardápio é assinado pelo premiado chef Onildo Rocha que apresenta, entre suas criações, o Tartar de Carne de Sol (R$ 67), com tapioca suflada, maionese de coentro e picles de maxixe.

Endereço: R. Formosa, 157 , Centro Histórico. Acesso exclusivo pelo estacionamento do Shopping Light. Telefone e WhatsApp: (11) 2853-0373. Horário de funcionamento: segunda: das 12h às 15h30. Não abre à noite. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30, e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à meia-noite, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h.