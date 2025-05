Louisville: o que acontece fora da pista na 151ª edição do Kentucky Derby

Dizem que, para pronunciar "Louisville" corretamente, é preciso ter um copo de bourbon na mão e um sotaque sulista na ponta da língua. Entre Luhvul e Lou-a-vul, a confusão é tanta que nem os moradores locais entram em consenso. Mas não é só no nome que Louisville, cidade americana localizada no estado do Kentucky, carrega autenticidade: ícones como o Kentucky Derby, tradicional corrida de cavalos, e o bourbon, destilado à base de milho e envelhecido em barris de carvalho, ajudam a contar sua história.

Conhecida como “os 2 minutos mais emocionantes do esporte”, a prova é o evento esportivo realizado continuamente há mais tempo nos Estados Unidos. Todo primeiro sábado de maio, a lendária pista de Churchill Downs se transforma em uma grande festa e, hoje, dia 3, será realizada a 151ª edição do Kentucky Derby.

Kentucky Derby: a tradicional corrida atrai multidões ao hipódromo de Churchill Downs — e transforma Louisville em uma celebração da elegância sulista (Divulgação/Divulgação)

O público comparece vestido para impressionar, em tons pastel e com chapéus extravagantes, enquanto saboreia a bebida tradicional do evento: o mint julep, um coquetel refrescante feito com bourbon do Kentucky, hortelã fresca, xarope e gelo picado. No Derby, a moda é parte essencial do espetáculo: para as mulheres, quanto maior o chapéu, melhor. Já para os homens, a combinação clássica de terno — especialmente em tons de caqui ou listrado — e chapéu de palha é a aposta certeira.

Se o Kentucky é conhecido como a terra dos cavalos, também se consagrou como a casa do bourbon, o uísque americano inventado na região. Não por acaso, a bebida oficial do Derby é à base de bourbon, reforçando a conexão entre as duas tradições.

Urban Bourbon Trail: rota celebra o bourbon em grande estilo, conectando bares e restaurantes históricos onde cada drinque conta um capítulo da tradição do Kentucky (Carolina Gehlen/Exame)

Cerca de 95% da produção mundial de bourbon vem do Kentucky — e Louisville concentra boa parte dessa indústria. Para quem quiser explorar essa herança de perto, a Urban Bourbon Trail conecta bares e restaurantes históricos onde o destilado é celebrado em grande estilo.

Mas Louisville não vive apenas de corridas de cavalos e copos de bourbon. A cidade reserva boas surpresas para além das tradições — descubra atrações que revelam outro lado desse destino.

The Ideal Bartender Experience

Para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre o legado dos afro-americanos em Louisville, a cidade oferece atrações que fazem parte da coleção Unfiltered Truth. Essas experiências imersivas compartilham histórias não contadas de figuras negras importantes na história americana. Desde o primeiro jóquei negro a vencer um Kentucky Derby até o primeiro afro-americano a escrever e publicar um livro de coquetéis, as excursões revelam conquistas significativas e momentos marcantes da cultura negra.

O Evan Williams Bourbon Experience convida os visitantes a uma viagem no tempo até os últimos dias da Lei Seca. Em um speakeasy cuidadosamente recriado nos moldes da década de 1930, o destaque é um encontro imersivo com a história — e com Tom Bullock, bartender lendário e figura pioneira.

The Ideal Bartender Experience: o ator George Harrison interpreta Tom Bullock no speakeasy da Evan Williams Bourbon Experience, em uma imersão na história da coquetelaria afro-americana (Divulgação/Divulgação)

Nascido em Louisville, Bullock foi o primeiro americano negro a escrever e publicar um livro de coquetéis, ainda em 1917. Em uma apresentação especial de 45 minutos, atores dão vida ao bartender em uma experiência que mistura narrativa, história e, claro, degustações. O público aprende sobre sua trajetória, seu amor pelos destilados e seu legado na coquetelaria americana, enquanto prova uísques premium e até mesmo um dos drinques clássicos criados por ele.

Muhammad Ali Center

Localizado no coração de Louisville, o Muhammad Ali Center é dedicado à vida e ao legado do icônico boxeador e humanitário Muhammad Ali. O centro, que se estende por três andares, oferece exposições, galerias e eventos educativos que promovem a justiça social. Entre as atrações, estão apresentações multimídia, vídeos históricos e artefatos que refletem os seis princípios centrais da vida de Ali: confiança, convicção, dedicação, generosidade, respeito e espiritualidade.

Muhammad Ali Center: instalado no centro de Louisville, o museu celebra o legado do boxeador e sua luta pelos direitos civis (Divulgação/Divulgação)

Nascido em Louisville, Ali é lembrado não apenas por sua carreira no boxe, mas também por seu ativismo político. O centro explora sua trajetória, desde o boxeador amador até o medalhista de ouro olímpico, e permite que os visitantes experimentem atividades interativas, como treinos no campo de Deer Lake, onde ele costumava se preparar. Exposições temporárias de arte também destacam obras de artistas locais.

Slugger Museum

A história do beisebol ganha vida no Louisville Slugger Museum & Factory, onde os visitantes podem descobrir tudo sobre o icônico taco de beisebol e seu impacto no esporte. O museu oferece galerias repletas de recordações e exposições interativas que tornam a experiência divertida para toda a família.

Slugger Museum: visitantes exploram a história do beisebol e acompanham de perto a produção dos tacos mais famosos do esporte (Divulgação/Divulgação)

Durante a visita, é possível passear pela fábrica de tacos, ver a famosa parede de assinaturas com autógrafos de jogadores notáveis e explorar o Bat Vault, que abriga mais de 3 mil tacos originais utilizados por lendas como Ted Williams e Babe Ruth.

Sabor de Bourbon

Em Louisville, uma das experiências mais inusitadas e saborosas é visitar a Bourbon Barrel Foods, fábrica artesanal que produz o único molho de soja microfermentado dos Estados Unidos. Batizado de Bluegrass Soy Sauce, o molho é envelhecido em barris de carvalho que antes armazenaram bourbon, o que confere notas sutis de caramelo e defumado.

Bourbon Barrel Foods: molho de soja é envelhecido em barris de bourbon, unindo tradição sulista e técnicas japonesas (Carolina Gehlen/Exame)

A empresa, instalada no bairro histórico de Butchertown, utiliza soja local não transgênica e segue técnicas tradicionais japonesas de fermentação — uma combinação precisa entre herança sulista e influência asiática, com sabor e identidade únicos.

