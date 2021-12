Louis Vuitton apresenta nova coleção por Virgil Abloh

Mesmo após o falecimento de Virgil Abloh, 41, coleções e parcerias inéditas do designer continuam sendo apresentadas ao público.

Com uma passagem fundamental na LVMH, que marcou o casamento entre a moda urbana e a de luxo, na Louis Vuitton, o Diretor Artístico das coleções Masculinas abordou as pré-coleções com o mesmo rigor analítico que definiu seus desfiles. Por mais apaixonado que fosse pela sensação dos modelos desfilando, ele mergulhou cuidadosamente no que chamou de "normalidade" das pré-coleções: "Roupas essenciais de um guarda-roupa." Por meio dessas roupas, ele explicou que queria “celebrar a ideia do comercialismo, diferente do que a moda costuma fazer”.

Cunhando os termos "fim das tendências" e "vida útil", Abloh usou seu trabalho para investigar o que molda o guarda-roupa de um homem. Em sua primeira coleção Pre-Fall apresentou a "ideologia de infância", que viria a ser o ponto de partida de todos seus designs na Louis Vuitton.

“O que faz a moda masculina? Meninos fazem. Acredito que blocos de construção empilhados ao longo de nossas vidas formam a narrativa do que define a moda masculina. Meu trabalho hoje é uma evidência de tudo o que aconteceu no meu passado: como fui criado, educado e como evoluí”, disse.

Para a coleção Louis Vuitton Men’s Pre-Fall 2022, que chega nas lojas em abril de 2022 e que foi criada e fotografada antes de seu falecimento em 28 de novembro de 2021, Abloh apresentou essa filosofia em uma coleção para a mentalidade de uma nova geração.

Desprovidos de códigos de vestimenta convencionais, gêneros de roupas tradicionalmente rotulados como "formalwear", "workwear" e "streetwear" aparecem em uma visão de guarda-roupa para o futuro.

Peças formais são reinterpretadas com cortes relaxados e materiais leves. A ideia de um terno de três peças ganha novos contornos: saias envolventes substituem o colete, blazers são trocados por jaquetas utilitárias e calças ganham alargamentos.

Os ternos jeans também quebram a tradição. A estampa Karakoram - batizada com o nome da cordilheira asiática - se manifesta em bordados e em jacquards. Colorações em degradê também adicionam um espírito jovem às malhas e às listras em ternos, rememorando os forros dos baús da Maison.

As roupas esportivas ganham uma nova leitura. Os agasalhos são feitos com tecidos de alfaiataria, e um em couro, e as camisas sociais se transformam em camisas de corrida

Criada pelo artista Ghusto Leon, a imagem do graffiti é elevada a fil-coupé, jacquard, bordado e também aparece em véus. Chapéus e bonés de apicultura brincam com ideias de profissões e definições, um discurso fundamental na obra de Virgil Abloh, que muitas vezes lembrava seu público: “Não deixe seu trabalho diário definir você”.

Sapatos como os mocassins em couro patinado em diversas cores, e sacchetos em camurça, são adornados com frisos de monogramas e tiras de metal. O tênis LV Runner Tatic chega em malha revestido em couro branco.

Já as bolsas interpretam os gráficos e texturas da coleção: a estampa padrão Damier é ampliada para as dimensões de um tabuleiro de xadrez em uma mochila, enquanto o Keepall é feito com patchwork, cores e elementos do monograma, com grandes logotipos LV costurados.

Como diria o estilista, "Se você chegou até aqui, obrigado pelo seu tempo".