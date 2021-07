Louis Vuitton anuncia membros do BTS como modelos e embaixadores

A gigante da moda e do luxo Louis Vuitton anunciou nesta segunda-feira, 5, que usará os membros da banda sul-coreana BTS como modelos da marca.

A estreia da banda de K-pop como rosto da marca do conglomerado LVMH acontecerá no desfile da coleção masculina de outono e inverno 2021 em Seul, na Coreia do Sul, na próxima quarta-feira, 7.

O desfile será transmitido através do Twitter, do Youtube e do perfil da grife.

Em abril deste ano, a Louis Vuitton tinha nomeado os integrantes da banda como novos embaixadores da marca, mas sem um desfile para selar a parceria.

Fundado em 2013, o BTS é composto por 7 rapazes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook. “Tornar-nos embaixadores globais da marca Louis Vuitton é um momento verdadeiramente emocionante para nós. Estamos entusiasmados com os próximos projetos”, disse o grupo em um comunicado.

O estilista da Louis Vuitton responsável pela parceria é o designer americano Virgil Abloh. “Estou ansioso por esta parceria maravilhosa que adiciona um capítulo moderno à casa, fundindo luxo e cultura contemporânea", afirmou.

O BTS e a moda

Mesmo antes da parceria com a grife francesa, os integrantes do BTS já eram velhos conhecidos no mundo da moda.

Na turnê Love Yourself: Speak Yourself, por exemplo, o BTS vestiu looks assinados pela estilista Kim Jones, nome de peso dentro da Dior.

Já a publicação americana Vanity Fair elegeu o BTS como uma das bandas mais bem vestidas no ano de 2019. Com a parceria com a Louis Vuitton, o grupo espera poder participar da criação das peças masculinas feitas pela marca.

Ao lado dos rapazes do BTS, a Louis Vuitton adotou como embaixadores e representantes da marca nomes famosos como Emma Stone, Sophie Turner, Léa Seydoux, Liu Yufei, Alicia Vikander e Naomi Osaka.