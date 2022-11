Loteria sorteará prêmio de quase R$ 10 bilhões nos Estados Unidos

Um sorteio da popular loteria 'Powerball' que mantém os Estados Unidos em suspense, com um prêmio de 1,9 bilhão de dólares, foi adiado na segunda-feira, 7, à noite, o que alimenta a febre pelo jogo em todo o país. A Loteria da Califórnia anunciou que o sorteio foi adiado pela necessidade de mais tempo para concluir os protocolos de segurança.

A Powerball tem requisitos de segurança rígidos que devem ser cumpridos por todas as 48 loterias (estaduais) antes do sorteio. No momento não há uma estimativa para a realização do sorteio", afirmou no Twitter a Loteria da Califórnia pelo Twitter.

Nenhum apostador acertou no no sábado os seis números sorteados para ganhar o prêmio, elevando o valor total em US$ 300 milhões para o sorteio que deveria acontecer na segunda-feira, para um total de US$ 1,9 bilhão – equivalente a cerca de 9,9 bilhões de reais em conversão direta.

Pessoas que normalmente não jogam na loteria decidiram apostar desta vez, o que provocou muitas filas nas agências. Um total de 16 apostadores acertaram os cinco primeiros números no sorteio de sábado, cada um embolsando US$ 1 milhão.

No entanto, a chance de acertar todos os seis números, em um bilhete que custa dois dólares, é de apenas uma em 292,2 milhões. Para se ter uma ideia, a probabilidade de ser atingido por um raio é de uma em um milhão, segundo autoridades de saúde dos Estados Unidos.

Os sortudos vão escolher entre receber depósitos parcelados ao longo de 29 anos ou o valor total em um único pagamento. Esta última é a opção preferida para a maioria dos novos milionários.

