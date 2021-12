Oito livros de cabeceira para inspirar empreendedores em 2022

Depois da tempestade da pandemia, a expectativa é que o ano de 2022 seja marcado pela recuperação dos pequenos e médios negócios. Apenas no primeiro semestre de 2021, 2.070.817 novos empreendimentos foram abertos no Brasil, 80% destes CNPJs são de MEIs - Microempreendedores Individuais. Este montante representa uma parcela da população que decidiu apostar no empreendedorismo.

Para estes empresários, 2022 será um ano de superação de desafios. Mas não às cegas: para evitar erros comuns e encontrar direcionamentos valiosos para o dia a dia, listamos oito indicações de leituras sobre gestão e finanças. Estas obras devem se tornar novos livros de cabeceira dos empreendedores que buscam aprender com quem já conquistou a prosperidade. Confira:

1. Clóvis Tramontina – Paixão, Força e Coragem

Conheça a história do homem que levou a marca Tramontina, nascida na Serra Gaúcha, para 120 países mesmo enquanto lutava contra uma grave doença degenerativa. Clovis Tramontina é personagem de uma das trajetórias empresariais mais impressionantes do país. A história de como ele operou uma revolução, ascendendo à presidência da companhia e liderando-a por 30 anos, forma o eixo central desta biografia.

(Autor: Clovis Tramontina | Editora AGE | Páginas: 374 | Onde comprar: Amazon)

2. Finanças para empreendedores e empresários

Esta leitura é indicada para aqueles que querem transformar uma ideia em um negócio sustentável ou o empresário já estabelecido que procura melhorar a gestão financeira da sua empresa. A abordagem do livro é prática, com exemplos numéricos e próximos das decisões diárias que os empresários se deparam. Cada capítulo é aberto com perguntas e fechado com as respostas sobre o tema abordado.

(Autoria: Clayton Nogueira e João Paulo El Ackel | Editora Alta Books | Páginas: 335 | Onde comprar: Amazon)

3. Tostão Furado: do zero à liberdade financeira

Finanças não se resumem a planilhas, gráficos e investimentos. No livro, a autora Mari Ferreira ensina a montar planos financeiros e inspira quem batalha por uma vida mais satisfatória. Além de compartilhar dicas práticas e possíveis para o leitor planejar os próximos tostões rumo à realização dos sonhos, a obra acolhe àquele que, independentemente do saldo bancário, nunca aprendeu a organizar as finanças pessoais e se vê em apuros.

(Autora: Mari Ferreira | Editora: VR Editora – selo Latitudeº | Páginas: 208 | Onde comprar: Amazon)

4. Mania de Cliente!

Ken Blanchard, um dos maiores best-sellers editoriais e líderes empresariais americanos, escreve sobre a chave do atendimento ao cliente. Ele apresenta como desenvolver uma organização orientada para pessoas em seu desempenho e focada no cliente. Afinal, nas palavras do autor, “não é o que as pessoas fazem que realmente importa, mas sim o compromisso que assumem”.

(Autoria: Ken Blanchard, Jim Ballard & Fred Finch | Editora Hábito | Páginas: 224 | Onde comprar: Amazon)

5. Memórias de um Operador da Bolsa

Jesse Livermore, considerado o melhor especulador financeiro do século XX, abalou Wall Street e se tonou o homem mais rico do mundo. Publicada em 1923, a obra revela como o operador financeiro que assumia posições de compra e vendas de alto risco superou grandes tragédias, entre as quais o terremoto de São Francisco, de 1906, e a crise de 1929, conhecida como a “Grande Depressão”.

(Autor: Edwin Lefèvre | Editora Edipro | Páginas: 272 | Onde comprar: Amazon)

6. Impossível – Como descobrir oportunidades incríveis para criar transformações na vida, nos negócios e no mundo

Alex Bonifácio colecionou exemplos ao redor do mundo de pessoas comuns que venceram desafios considerados impossíveis utilizando alternativas e recursos que já estavam disponíveis, mas que ninguém prestava atenção. A partir dessas histórias, a obra apresenta um método, aplicado com sucesso, para quem deseja inovar, empreender ou resolver problemas complexos utilizando o que alternativas que as pessoas e empresas já têm, mas nem sabiam que tinham.

(Autor: Alex Bonifácio | Editora Belas Letras | Páginas: 224 | Onde comprar: Amazon

7. Transforme sua vida e inspire pessoas

De menina pobre a investidora bem-sucedida, autora Jô Zanardini mostra como unir ciência e religião para alcançar a realização pessoal e profissional. Impulsionar o leitor a uma transformação em diversos aspectos da vida é a missão desta obra. As páginas do livro são recheadas de ferramentas, como mapa mental da riqueza, planilha de controle de gastos e oração para alcançar a prosperidade.

(Autora: Jô Zanardini | Páginas: 288 | Onde comprar: Amazon)

8. Independência financeira sem mágica

Este não é um livro sobre soluções mágicas para gerar riqueza, mas um guia completo para alcançar sonhos e aprender a lidar com os ganhos. Ensina a montar um plano de ação certeiro e inspira quem batalha diariamente pelo que deseja. A obra reúne conhecimentos para que qualquer pessoa possa alcançar seus objetivos, conjugando valores, regras e estratégias com visão a longo prazo.

(Autora: Adélia Glycerio | Editora: Jardim dos Livros | Páginas: 288 | Onde comprar: Amazon)