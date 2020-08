Livro inspirado em Friends ensina a arte do queijo quente

2020 deveria ser um grande ano para os fãs que não se cansam de reprises da série de TV Friends, que saiu do ar em 2004.

O marco para o lançamento do serviço HBO Max seria um reencontro ao vivo do elenco. O coronavírus acabou com a festa. A volta do programa foi inicialmente adiada para o final do terceiro trimestre e agora não há data prevista. “O elenco de Friends aparecerá para você… eventualmente”, afirmou uma reportagem da revista Variety.

Agora existe um livro para quem está ansioso para retomar seu relacionamento com Monica, Rachel, Joey e Ross. “Friends: The Official Cookbook”, da autora Amanda Yee (Insight Editions; US$ 30 e lançamento em 20 de setembro no mercado americano), contém mais de 70 receitas e uma tonelada de fotos nostálgicas. As receitas são baseadas em referências feitas ao longo das 10 temporadas da série.

Grandes fãs lembrarão da história do queijo quente da primeira temporada. Chandler odeia o Dia de Ação de Graças porque foi em uma data dessas que seus pais comunicaram que estavam se divorciando. Ele então prepara a antítese de um banquete típico: queijo quente, sopa de tomate e salgadinho do tipo Cebolitos.

Yee adapta a refeição transformando a sopa em uma geleia bem temperada que é espalhada no pão e os salgadinhos são reconfigurados como cebolas caramelizadas inseridas no sanduíche antes que seja grelhado na frigideira.

O resultado é um lanche crocante com queijo derretido, recheado com cebolas adocicadas e um purê de tomate que lembra ketchup.

A receita a seguir foi adaptada do livro “Friends: The Official Cookbook”, de Amanda Yee:

Queijo quente com geleia de tomate de Chandler

Receita para 4 sanduíches

Para a geleia de tomate

1 colher de sopa de cominho em pó

1/2 quilo de tomate-cereja

1/2 colher de chá de gengibre fresco ralado

Raspas e suco de 1/2 limão siciliano

1/2 xícara de açúcar mascavo

1/2 xícara de água

1/2 cebola média, fatiada

1/2 colher de sopa de óleo vegetal

Para o queijo quente

1/2 colher de sopa de azeite

1 cebola amarela fatiada

Manteiga sem sal, amolecida

8 fatias de pão de fermentação natural

8-12 fatias de queijo de sua preferência

Prepare a geleia de tomate

Em uma panela média, misture todos os ingredientes e ligue o fogo alto. Deixe ferver, mexendo ocasionalmente, depois reduza a temperatura para fogo baixo. Cozinhe até a geleia engrossar, em cerca de 1 hora. Deixe esfriar completamente, então leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou durante a noite.

Prepare o queijo quente

Aqueça a frigideira e acrescente o azeite. Adicione as fatias de cebola e cozinhe em fogo moderado, mexendo ocasionalmente, até que fiquem macias e douradas, em cerca de 10 minutos. Transfira para uma tigela. Limpe a frigideira com uma toalha de papel.

Passe manteiga em um lado de cada fatia de pão. Todas as fatias devem ter o lado com manteiga voltado para baixo na superfície de trabalho. Passe uma camada generosa de geleia de tomate em metade das fatias de pão e cubra com uma ou duas colheres de sopa de cebola caramelizada. Nas demais fatias de pão, coloque duas ou três fatias de queijo.

Mantenha a frigideira em fogo médio e trabalhe em lotes. Pegue as fatias de pão com queijo e deixe tostar com o lado da manteiga para baixo por cerca de 3 minutos, até que o queijo esteja derretido e o pão dourado. Coloque as fatias com queijo sobre as fatias com cebola caramelizada. Devolva o sanduíche inteiro para a frigideira e toste por 2 a 3 minutos, até dourar. Dê um tapinha firme no sanduíche com a espátula para que o queijo grude nas cebolas e retire do fogo. Repita com os sanduíches restantes.