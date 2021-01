Live de carnaval? Teresa Cristina promete duas semanas de festa virtual

O ano de 2020 foi o ano das lives nas redes sociais. Com a agenda de shows adiada, artistas recorreram às câmeras em suas casas e estúdios para transmitirem suas apresentações. Uma das cantoras que mais se destacou foi a carioca Teresa Cristina, que desde março do ano passado vem cantando sambas e conversando com convidados em suas lives. Com o cancelamento dos blocos de rua, trios elétricos e escolas de samba neste ano, a compositora irá apresentar, em suas lives, canções dedicadas ao carnaval.

Em sua conta no Instagram, Teresa Cristina disse: “Minha mente já sabe, mas meu corpo ainda não percebeu que não terá carnaval esse ano. Por conta disso, a partir do dia 1 de fevereiro farei Lives de Carnaval no Instagram. Cantando nossa história, nossa luta, nosso prazer. Até lá!”

Com suas lives no Instagram, Teresa cresceu em número de seguidores (e fãs). No início da pandemia, a cantora contava com 98 mil seguidores, hoje somam-se mais de 383 mil interessados em suas apresentações, que já tiveram participações de Chico Buarque, Marisa Monte e Caetano Veloso. Em outubro do ano passado, a agenda de apresentações online foi brevemente pausada, já que Teresa sofreu tentativas de invasão em sua conta no Instagram.

Na última semana, Teresa foi vencedora do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), como Artista do Ano. Ao site Metropoles, Teresa comentou sobre o momento em que soube que havia vencido. “Fiquei muito emocionada. Recebi o resultado no meio da live que fiz em homenagem a Sueli Costa, segunda à noite. Foi exatamente no momento em que eu falava com ela.”

A APCA incluiu a categoria de melhor live do ano na premiação, visto que em 2020 não houveram shows fora das telas. Caetano Veloso foi quem levou o prêmio de melhor live do ano, pela apresentação de comemoração de seus 78 anos de vida, em agosto, e a apresentação natalina em dezembro.