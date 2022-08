Liquida Beauty tem descontos de 50% em cosméticos

Começa hoje (31) a 6ª edição da Liquida Beauty, liquidação de beleza e moda com descontos de até 50% em produtos de grandes marcas.

Entre as marcas participantes, estão Sephora, Ikesaki, Farmácia Rosário, Droga Raia, Drogasil, Avon, Segredo Dela, entre outras.

Com a volta do trabalho e eventos presenciais, a busca por produtos de beleza e autocuidado cresceu. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou um crescimento de 14,6% no 1º semestre de 2022, em comparação com o ano passado. Além disso, os produtos de cabelos arrecadaram cerca de US$ 17.3 milhões.

No entanto, mesmo com a retomada do pós-pandemia em 2022, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses é de 11,89%, o que influencia o cenário econômico do mercado de cosméticos. Um exemplo disso é o preço do esmalte que subiu 10,59%, acima da inflação – acumulada entre os meses de maio de 2021 e 2022 –, como apontam dados da Fundação Getulio Vargas (FGV).

“Oferecer uma oportunidade de economizar em diversas marcas e lojas importantes, tendo acesso, em um único lugar, aos melhores produtos do mercado, gera condições mais vantajosas para o cliente", comenta o sócio-diretor da Proxy Media, empresa de marketing digital e organizadora da Liquida Beauty, Francisco Cantão.

1. Anti Acne Mask zoom_out_map 1 /5 Anti Acne Mask, Care Natural Beauty. De R$ 169 por R$ 67. (Liquida Beauty/Divulgação)

2. Kit Pele Madura zoom_out_map 2 /5 Kit Pele Madura, Care Natural Beauty. De R$ 668 por R$ 400. (Liquida Beauty/Divulgação)

3. Batom Ultramatte Avon zoom_out_map 3 /5 Batom Ultramatte Avon - 3,6g. De R$ 27,99 Por R$ 14. (Liquida Beauty/Divulgação)

4. Azzaro zoom_out_map 4 /5 Azzaro Pour Homme Eau De Toilette - 30ml. De R$ 169 por R$ 99,90. (Liquida Beauty/Divulgação)

5. Gel bye bye celulite zoom_out_map 5/5 Gel corporal BYE-BYE CELULITE, Nivea. De R$ 57,19 por R$ 33,79. (Liquida Beauty/Divulgação)

Como a pandemia influenciou o mercado de cosméticos?

Estima-se que, para esta edição, a campanha cresça 20%. As marcas participantes da Liquida Beauty oferecerão descontos e condições exclusivas durante a campanha, podendo variar de acordo com cada produto e loja.

“Participamos em várias edições e temos um bom resultado. O impacto é positivo, pois relaciona a Raia Drogasil com uma categoria estratégica e nos dá a oportunidade de termos visibilidade em produtos que os clientes não estão acostumados a comprar conosco, como perfumes e maquiagens. Essa oportunidade é bastante única no sentido de levar esse "conhecimento" ao cliente”, explica Amélia Melo, analista de mídia e performance sênior do Grupo Raia Drogasil.

Nesse período de retorno ao modo presencial de trabalho, a busca por produtos do setor aumentou, porém a perspectiva do consumidor está diferente. Durante a pandemia, segundo dados do Instituto Segmenta publicados em setembro de 2021, 43,8% dos entrevistados passaram a consumir produtos de cuidado com a pele.

“A Liquida Beauty surgiu no início das restrições causadas pela pandemia, em maio de 2020, como uma forma de aumentar a autoestima das pessoas, que estavam em casa e com as preocupações do momento. Hoje, a campanha é pioneira, sendo a única campanha coletiva (com diversas marcas e lojas) de liquidação na internet, seguindo o modelo da Black Friday, mas voltada especificamente para o mercado de cosméticos e beleza”, conta Cantão.

Com praticidade, comodidade e promoções atrativas, o ambiente de compra online se tornou um canal para as marcas de beleza sobreviverem no período de pandemia.

Serviço:

Liquida Beauty

De 31 de agosto a 6 de setembro

https://liquidabeauty.com.br

