Likes por looks: Mercado Livre abre loja onde pagamento é feito com conteúdo digital

Após escolher a cantora e empresária Manu Gavassi para o posto de Head Criativa de Moda no Mercado Livre, o e-commerce amplia os negócios no segmento de moda. Desta vez, com o lançamento de Creator Shop by Mercado Livre, que oferece ao público a chance de adquirir produtos em troca de conteúdo nas redes sociais.

A loja será temporariamente instalada no Shopping Parque da Cidade, em São Paulo, nos finais de semana dos dias 7 e 8 e 14 e 15 de setembro e conta com produtos de marcas como Hering, Nike, Adidas, Morena Rosa, além de pequenas marcas locais. A loja irá receber até 120 pessoas por dia.

Na loja, os visitantes poderão escolher até três itens de moda, como tênis da Nike, Adidas, Puma e Lacoste, jaquetas Levi's, casacos da Colcci e sandálias da Santa Lolla. Após experimentá-los, o pagamento pode ser feito em um dos três mini estúdios preparados dentro da loja. Basta publicar nas redes sociais com as marcações #TemModaNoMeli e @MercadoLivreModa.

"No Mercado Livre, estamos sempre em busca de maneiras criativas de nos conectar com o público jovem. A Creator Shop by Mercado Livre reflete essa missão, oferecendo uma experiência inusitada e interativa que valoriza a criação de conteúdo e celebra a diversidade e a amplitude do nosso portfólio de moda. Com essa ação queremos estar ainda mais próximos dos nossos clientes e reforçar nossa posição como e-commerce preferido dos brasileiros”, diz Cesar Hiraoka, Diretor de Marketing do Mercado Livre.

O projeto faz parte da estratégia do Mercado Livre de investimento na vertical de moda, que registra mais de 32 milhões de usuários navegando mensalmente pela seção.

Serviço:

Creator Shop by Mercado Livre

Dias 7, 8, 14 e 15 de Setembro

Sábados das 10 às 21h; Domingos e feriados das 12 às 20h

Shopping Parque da Cidade - Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio - São Paulo

*A loja tem capacidade máxima para receber 120 pessoas por dia (exceto sábado, 14, com 240). Não será permitida a entrada de menores de 18 anos. As peças escolhidas não poderão ser trocadas. Cada pessoa (CPF) só poderá fazer uma compra na Mercado Livre Creator Shop. Para participar da ação é preciso apresentar documento com foto e assinar um termo de uso de imagem.