Lifestyle nipônico: conheça 3 designers nacionais de moda e casa

Com ascendência japonesa, três designers brasileiras trazem referências nipônicas como assinatura para suas marcas. Na moda, a designer Tatiane Iizuka, da Tansu Studio. Já na decoração e joias, Nara Ota e Nao Yuasa.

Tansu Studio

“Tansu é um nome em japonês de um armário”, conta Tatiane Iizuka sobre o mobiliário que batiza sua marca de roupas. “É um móvel que servia para carregar desde louças e roupas. Como as pessoas migravam muito, podiam acoplar rodas. Com o tempo foi se modificando, usado na parte de fora das casas, passou a ser decorativo”, explica.

Do armário japonês e do curso de arquitetura, Tate, traz as referências para suas criações. Entre as peças da primeira coleção, lançada em julho deste ano, estão a Calça Bloco, feita com tecidos de upcycling, o vestido de mangas curtas Yugen e o favorito da designer, a Cortina Hashi.

“A cortina é um cinto plissado, um acessório capaz de transformar o look básico. É a peça que sintetiza a coleção, e traz os conceitos japoneses das casas, não só físicos, de cor e textura, mas sentimental e imagética. Como as cortinas, o plissado se movimenta com o corpo, escondendo e mostrando, criando luz e sombra”.

Com modelagem ampla, as peças são feitas para todos os gêneros. Em agosto, será lançada a primeira coleção de acessórios, com bolsas. As peças podem ser adquiridas através do site http://www.tansu.com.br

Nao Yuasa

Caixas Aragonita, por Nao Yuasa. Caixas Aragonita, por Nao Yuasa.

A formação em arquitetura trouxe à Nao Yuasa o conhecimento dos materiais naturais para a criação de suas joias. Prata, ouro, cobre e bronze, misturados ou em suas formas puras, resultam em peças vestíveis ou para o lar.

O landscape japonês se faz presente nas peças de Yuasa. “Através de uma linha clean dos objetos, por exemplo, uso das linhas de seda como textura lembrando águas do rio como em um jardim japonês, uso das pedras pelo valor simbólico, e valorização dos ‘defeitos’ que são inerentes às peças artesanais como memória afetiva que o objeto carrega”, explica.

Com caixas de porcelana e argila, adornadas com pedras, e hometags, inspirados nos lenços oferecidos aos visitantes do Tibete, Yuasa se inspira nas cores da natureza, mais sóbrias e terrosas.

Nara Ota

Esculturas de folhas, por Nara Ota. Esculturas de folhas, por Nara Ota.

Arquiteta de formação, em 2002 Nara se tornou pupila de Yuasa em um curso de joalheria. Encantada com os materiais metálicos e suas possibilidades, em 2016 passou a se dedicar na produção de objetos decorativos.

Utilizando metais, pedras e vidro, Nara conta sobre as referências para seus trabalhos. “A influência japonesa vem desde a minha infância em costumes de família e referências em materiais importados como livros de design gráfico japoneses, embalagens e brinquedos japoneses que ganhava de presente”, conta a artista.

Com peças como folhas metálicas, vasos de vidro e esculturas, Nara sempre teve a estética como ponto central de suas peças. “Sempre amei a preocupação com a estética das embalagens, e os produtos preocupados com a praticidade, mas sem perder a qualidade e a beleza”, finaliza.

Theodora Home

Peças da coleção Yasuda, da Theodora Home. Peças da coleção Yasuda, da Theodora Home.

Tanto as peças de Nao Yuasa, quanto de Nara Ota podem ser adquiridas no e-commerce Theodora Home. Idealizado por Marcela Caio, o site acaba de lançar a coleção Yasuda, com referências às estéticas e cultura gastronômica japonesa.

Caio garimpou objetos do cotidiano japonês como os clássicos leques para vestir a mesa como apoio para pratos, copos e garrafas de cerâmica para servir saquê e um set de guardanapos bordados com referências à culinária japonesa.

“A coleção se resume na sensibilidade, estética, beleza e praticidade na cultura japonesa, desde a comida até o modo como se vestem e se relacionam”, comenta Marcela.

A coleção Yasuda, e peças de Nao Yuasa e Nara Ota podem ser adquiridas no site http://www.theodorahome.com.br

