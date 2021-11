Leticia Bufoni vende 18 mil pares de tênis em parceria com Nike

A Leticia Bufoni skatista muita gente já conhece. Ela é a única mulher no mundo que conseguiu 3 medalhas de ouro em apenas um ano; é primeira (e única) recordista do Guinness Book por ter mais medalhas no X Games e é a primeira mulher a entrar para o time da Nike Skateboarding. O que nem todo mundo sabe é que, fora das pistas, Bufoni vem dedicando cada vez mais energia no seu lado empreendedora.

Depois de lançar sua própria marca de shapes para skate, a Monarch Project, em parceria com a também skatista britânica Sky Brown, de apenas 13 anos, Bufoni está lançando nesta segunda-feira sua própria linha de tênis

A SB Zoom Verona, criada em parceria com a Nike, nasce com um calçado rosa que traz o estilo arrojado da atleta nas pistas de skate para seu o design, relembrando a versão do Zoom Verona, consagrado modelo da empresa norte-americana.

Segundo Bufoni, o tênis, que leva seu nome e sobrenome nos calcanhares, traz conforto tanto para o dia a dia quanto para quem quiser usá-lo para andar de skate. “Além de bonito e estiloso, ele é superconfortável. Você pode usar para passear e para andar de skate. Ele é a minha cara. Amei demais cada detalhe”.

Bufoni também falou sobre sua identificação com a cor do calçado. “Sempre gostei muito de rosa, é minha marca registrada. Por isso, pensei em trazer essa identidade para o tênis”, ressalta. Apesar do lançamento oficial acontecer hoje, já foram vendidos mais de 18 mil pares somente nos EUA. Os modelos chegam às lojas e sites a partir da data de lançamento.