Lenda da Inglaterra, Bobby Charlton, é diagnosticado com demência

Campeão mundial com a seleção inglesa e ídolo do Manchester United, Bobby Charlton foi diagnosticado com demência, noticiou o The Telegraph neste domingo.

O jornal disse que a informação foi divulgada com autorização da esposa de Charlton, Norma, na esperança de que a notícia de seu diagnóstico ajude outras pessoas.

A divulgação ocorre após a morte do ex-companheiro de equipe de Charlton, Nobby Stiles, há dois dias, assim como após a morte de seu irmão mais velho, Jack, em julho. Os dois também sofriam de demência.

Charlton, que tem 83 anos, foi um dos principais integrantes da seleção inglesa que conquistou a Copa do Mundo em casa em 1966, e foi coroado o melhor jogador do mundo naquele ano, ao receber o Ballon d’Or.

Sobrevivente do desastre aéreo de Munique em 1958, que matou oito de seus companheiros do United, Charlton liderou o clube na conquista da sua primeira Copa dos Campeões da Europa 10 anos depois, com dois gols na final contra o Benfica.

Charlton, que havia sido o maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra e do Manchester United até que Wayne Rooney o superasse, foi nomeado cavaleiro do reino britânico em 1994.