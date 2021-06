Cartão autografado de Tom Brady é leiloado por US$ 3 milhões

Um cartão autografado de Tom Brady em sua temporada de estreia na NFL impressa em 2000 foi vendida por 3,107 milhões de dólares no leilão da Lelands Mid-Spring Classic, dois meses após um card similar ser arrematado por 2,25 milhões.

Um card assinado pelo atleta de 43 anos em sua primeira temporada pelo New England Patriots recebeu uma nota maior que a que foi vendida por 2,25 milhões, e a casa de leilões chegou a classificá-la como "O Card de Futebol Americano Mais Importante do Mundo".

O quarterback do Tampa Bay Buccaneers Brady, que conquistou seu quinto prêmio de melhor jogador da Super Bowl em fevereiro após derrotar o Kansas City Chiefs no jogo do campeonato, é um dos dois quarterbacks a receberem o Troféu Lombardi por duas diferentes equipes.

O sete vezes campeão da Super Bowl é amplamente considerado um dos maiores atletas da história do esporte.

"Tom Brady é o maior de todos os tempos e continua a quebrar recordes tanto em campo como fora", disse Jordan Gilroy, diretor de Aquisições da Lelands, à imprensa norte-americana. "É justo então que ele estabeleça o recorde de card mais caro de futebol americano a ser vendido em leilão".

Um card "ultra-raro" da primeira temporada do astro da NBA Le Bron James foi vendido por mais de 5,2 milhões de dólares em abril, quebrando o recorde de card mais caro de basquete.