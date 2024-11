Leila: a experiência gastronômica da Tania Bulhões que une Minas Gerais e França

Entrar em uma loja Tania Bulhões, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador ou Belo Horizonte, é mais do que uma experiência de compra. A ambientação das mesas postas com peças icônicas da marca desperta o desejo de vivenciar um almoço ou jantar ali mesmo. Esse desejo agora se materializa no Leila, restaurante recém-inaugurado na nova loja conceito da grife no bairro Jardins, em São Paulo.

No Leila, os clientes podem não apenas admirar as criações da marca – louças, talheres, copos e guardanapos assinados por Tania Bulhões – mas também desfrutar de um menu pensado com a mesma atenção aos detalhes. O cardápio, que une influências mineiras e francesas, reflete as origens da fundadora e a recente aquisição da histórica fábrica de porcelanas Royal Limoges pela marca. O nome do restaurante, uma homenagem à mãe de Tania Bulhões, traz uma carga emocional. O espaço conta com 44 lugares no salão principal, mais 34 em um jardim no lado de fora.

“O Leila é uma homenagem à minha mãe, com quem aprendi sobre culinária e a arte de receber. É também uma forma de celebrar minha conexão com a França e minhas raízes na fazenda, onde passei boa parte da minha vida”, conta Tania.

Menu franco-mineiro

Sob o comando do chef Pedro Franco, o cardápio do Leila apresenta releituras de clássicos da gastronomia francesa com toques mineiros, sempre utilizando ingredientes frescos. O chef propõe dez opções de entrada, dez pratos principais e dez sobremesas, todos compostos com produtos sazonais, muitos deles oriundos da fazenda da família Bulhões, em Minas Gerais.

“A ideia principal do restaurante é tangibilizar a experiência da marca. É um cardápio de terroir, tanto o de Minas Gerais quanto o da França. Muitos ingredientes vêm diretamente da fazenda da Tania, garantindo frescor e autenticidade aos pratos”, explica Rodrigo Malfitani, diretor de hospitalidade do Leila.

Entre as opções de entrada estão o Thon Cru – atum fresco com coalhada seca e raspas de limão siciliano (R$75), e a Burrata Brasileira – burrata com tomates orgânicos e castanhas de baru (R$90). Nos pratos principais, destaque para o Picadinho da Tania (R$105), uma releitura afetiva do prato clássico mineiro, e a Costelinha de Porco com tutu de feijão e farofa crocante (R$105).

Drinques e bar de ostras

O restaurante conta também com uma carta de coquetéis assinada pela premiada mixologista Chula Barmaid. Com 15 anos de carreira, Chula criou uma seleção de drinks autorais, inspirados nos perfumes mais vendidos da loja e com toques aromáticos e inovadores.

Entre as criações, destaca-se o Limoncello Sour, que combina Limoncello, Gin Roku e suco de limão (R$58), e o Whisky Sour de Milho, que traz uma pegada brasileira com suco de milho e xarope de caramelo (R$50).

Desde o final de setembro, o Leila também oferece um bar de ostras frescas, provenientes de Santa Catarina. A cada 15 dias, especialistas preparam as iguarias na hora, com cinco opções de molhos para proporcionar uma experiência de sabores única.

Com o conceito inovador de unir alta gastronomia e design, o restaurante Leila se destaca como um novo ponto de encontro sofisticado no Jardins, em São Paulo .

Serviço: Rua Colômbia, 270, Jardim Paulista, São Paulo. Horários de funcionamento: segunda, das 12h às 17h; terça a quinta das 12h às 23h; sexta e sábado das 12h à meia-noite; domingo das 12h às 17h.