Lego lança mapa-múndi com 11 mil peças que vira um quadro na sua parede

Nem todo mundo tem, mas todo mundo pelo menos já viu aqueles mapas decorativos em que se marca os lugares já visitados ao redor do globo. Mas nesta semana, a Lego deixou essa brincadeira muito mais divertida - e, de quebra, aproveitou para quebrar um recorde. A marca acaba de lançar o Lego Art World Map, um mapa-múndi feito com 11,695 peças para você levar horas montando e, depois, usar como decoração.

As quase 12 mil peças do novo brinquedo superam as 9 mil do Coliseu de Roma em Lego, lançado no ano passado e, até agora, o maior lego do mundo. Agora, o mapa-múndi é o recordista da marca. De uma ponta à outra, o quadro tem 104 centímetros de largura.

O Lego Art World Map é dividido em 40 "peças-base" que se encaixam perfeitamente em uma moldura que acompanha o kit. Nessas peças, encaixam-se pequenos bloquinhos redondos coloridos que formam a imagem final. Brincando com as pecinhas, é possível montar até três versões diferentes do mapa, destacando diferentes partes do globo de acordo com a sua criatividade.

Para não deixar o usuário perdido na hora de montar, os continentes têm seu lugar definido nas peças-base. Já o mar, que ocupa 70% da superfície terrestre, pode ser "colorido" também de acordo com a criatividade de cada um, com pecinhas azuis, verdes, amarelas e laranjas.

Os pequenos ladrilhos coloridos são encaixados em peças-base que, juntas, formam o mapa na moldura Os pequenos ladrilhos coloridos são encaixados em peças-base que, juntas, formam o mapa na moldura

"Os ladrilhos podem ser dispostos de acordo com o mapeamento batimétrico do oceano, seguindo as instruções de construção, ou de forma mais livre e criativa, como os construtores desejarem", explicou a Lego em um comunicado divulgado nesta terça (25). Assim como nos tradicionais mapas decorativos, também é possível colocar "pins" nos lugares que você já visitou

Além da moldura, peças-base e os ladrilhos, o Lego Art World Map vem com um manual de instruções que também é um livro de mesa e com uma trilha sonora com histórias de viagem contadas por blogueiros e aventureiros selecionados pela marca. Disponível nos EUA a partir de 1º de junho, a novidade tem preço sugerido de US$ 250 dólares e é recomendada para maiores de 18 anos.