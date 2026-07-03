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'Legalmente Loira', 'Obsessão' e mais: o que assistir no fim de semana?

O retorno de 'Silo', as estreias de 'Enola Holmes 3' e 'Elle: Legalmente Loira' agitam o primeiro fim de semana das férias

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 3 de julho de 2026 às 06h30.

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O primeiro fim de semana de julho chega com o pé no acelerador para dar início à temporada de férias. E o streaming já está mais que preparado.

Entre os destaques nas séries está Elle: Legalmente Loira, que apresenta a vida da personagem antes do filme dos anos 2000. A Apple TV+ abre os portões subterrâneos para a terceira temporada de Silo. A HBO Max segue com os episódios semanais de A Casa do Dragão.

Já para quem busca filmes, a Netflix traz Enola Holmes 3, último filme da trilogia da irmã de Sherlock Holmes. Já a Prime Video estreia o elogiado Obsessão, escrito e dirigido por Curry Barker. Para fechar, os cinéfilos podem curtir a cultuada atmosfera de Richard Linklater na MUBI com Jovens, Loucos e Rebeldes.

Confira os destaques do que assistir neste fim de semana:

Obsessão (Loja Prime Video)

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Disponível para aluguel e compra digital, o suspense dramático mergulha em uma teia psicológica densa onde obsessões do passado colidem com o presente. A narrativa acompanha escolhas arriscadas e segredos guardados a sete chaves que, quando revelados, ameaçam desestruturar por completo a rotina e os relacionamentos de seus protagonistas.

Silo — Temporada 3 (Apple TV+)

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O elogiado drama de ficção científica retorna para sua terceira temporada, lidando com as tensas consequências da rebelião e o surgimento de uma nova ameaça ao ecossistema subterrâneo. Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) tenta juntar os pedaços de sua memória após sobreviver à limpeza forçada, enquanto a narrativa expande o universo, revelando conspirações de séculos atrás que ditaram o destino das 10 mil pessoas que vivem isoladas do mundo exterior.

Elle: Legalmente Loira — Temporada 1 (Prime Video)

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A prequela em formato de série nos leva de volta aos anos de colégio de Elle Woods. Bem antes de conquistar os tribunais de Harvard, a produção mostra as primeiras grandes escolhas, as amizades icônicas e os dilemas de amadurecimento que moldaram a personalidade da jovem fashionista mais obstinada da cultura pop, combinando muito humor, estilo e autodescoberta.

Enola Holmes 3 (Netflix)

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A carismática e independente irmã de Sherlock Holmes (Millie Bobby Brown) está de volta com seu caso mais complexo e traiçoeiro até agora. Desta vez, a investigação cruza fronteiras e a leva até a ilha de Malta, onde uma conspiração política internacional testa todas as suas habilidades dedutivas, forçando-a a equilibrar suas ambições profissionais com suas escolhas pessoais.

Maldição da Múmia (HBO Max)

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Dirigido por Lee Cronin e produzido pelos mestres do horror moderno James Wan e Jason Blum, este suspense acompanha o desespero de uma família após reencontrar sua filha desaparecida no Egito. A jovem é resgatada com vida de dentro de um sarcófago antigo, mas o alívio do retorno rapidamente se transforma em terror quando eventos sobrenaturais e uma terrível maldição começam a consumir a casa.

Jovens, Loucos e Rebeldes (MUBI)

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O aclamado e nostálgico filme cult de Richard Linklater acompanha os rituais de passagem, as festas e os dilemas de um grupo de estudantes do ensino médio no Texas durante o último dia de aula em 1976. Uma crônica precisa e descontraída sobre juventude, liberdade, música boa e a busca por identidade antes de encarar as responsabilidades do futuro.

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