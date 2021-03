LeBron vai entrar no clube dos atletas que ganharam US$ 1 bilhão; quem mais entrou?

Primorosamente vencida pelo Lakers, a temporada de 2019-2020 da NBA, a mais estranha da história, foi marcada pela “bolha” na qual o complexo da Disney, em Orlando, na Flórida, foi transformado para isolar as equipes e diminuir os riscos de transmissão do coronavírus. E ainda houve a desastrosa morte de Kobe Bryant, ídolo do Lakers, e sua filha, Gianna, de 13 anos, no final de janeiro do ano passado.

Da atual temporada, iniciada há poucas semanas, já não dá para esperar normalidade – 22 partidas foram adiadas em razão dos atuais números da pandemia nos Estados Unidos e não há previsão para a volta do público nas arquibancadas. De certo, só o salário dos jogadores. Somando o que vão ganhar os 400 melhores atletas da liga neste ano chegamos à robusta cifra de 3 bilhões de dólares.

Estima-se que o salário médio das estrelas da NBA na última temporada era de 9,5 milhões de dólares. É mais que o dobro do que ganham os jogadores de beisebol e três vezes mais do que embolsam os grandalhões do futebol americano.

Em meio a tantas cifras robustas, o nome que mais chama atenção, claro, é o de LeBron James. É o atleta mais bem pago da NBA há sete anos, incluindo o que ele embolsa fora das quadras. O que 2021 lhe reserva: 31,4 milhões de dólares de salário e outros 64 milhões de dólares provenientes de acordos publicitários e afins. Tudo somado, vão pingar na conta da estrela do Lakers 95,4 milhões de dólares neste ano.

Por menos de 4,6 milhões de dólares – o que está longe de ser pouco para a maioria dos mortais, convenhamos – ele não ingressará no seleto time dos atletas que faturaram 100 milhões de dólares em um único ano. Só dois atletas americanos chegaram a tanto: Tiger Woods e Floyd Mayweather.

No final 2021, porém, LeBron James vai entrar para um clube ainda mais impressionante, o dos atletas que acumularam ao longo de suas carreiras 1 bilhão de dólares. Quem mais faz parte do grupinho? Woods e Mayweather, claro, além de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. No caso do jogador de basquete, 700 milhões de dólares dessa dinheirama toda foram amealhados fora das quadras.

E falamos de uma época difícil para a NBA. Nos longínquos dias normais, as arquibancadas respondiam por cerca de 40% das receitas da liga; com elas praticamente às moscas, contribuem agora com quase nada. Para equilibrar as contas da associação, firmou-se um acordo coletivo que abocanha 20% dos salários dos jogadores. É por isso que LeBron James irá ver cerca de 8 milhões de dólares a menos dos 39,2 milhões de dólares que o Lakers lhe prometeu para a temporada 2020-21. Bola para a frente: não se pode ganhar sempre.