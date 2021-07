Os 5 principais lançamentos para maratonar no final de semana

O último final de semana do mês de julho deve registrar baixas temperaturas em boa parte do país. Para te ajudar a enfrentar o frio, a EXAME selecionou os 5 lançamentos destaque da semana que merecem ser maratonados. Dessa vez, entram na lista: "Como vender drogas online 3" e "Outer banks 2", da Netflix; "The Grand Tour 4", da Amazon Prime Video; "Jungle Cruise", do Disney+; e "Genera+ion", da HBO Max. Divirta-se!

Como vender drogas online - Temporada 3 - (série da Netflix)

"Como vender drogas online" é uma série alemã original da Netflix que foi lançada em 2019 mas que faz muito sucesso até hoje. Na história, a namorada do jovem Moritz o troca por um traficante de drogas da escola em que estudam. Para reconquistá-la, Moritz também vira traficante para superar o rival, criando um mercado de drogas online. A terceira temporada da série voltará a explorar a história dos adolescentes e, claro, mostrará o principal objetivo deles: não serem pegos pela polícia.

Outer Banks - Temporada 2 - (série da Netflix)

Em uma ilha onde há pobres e ricos, o jovem John B convoca os três melhores amigos para procurarem por um tesouro lendário ligado ao desaparecimento de seu pai. Esse é o fio condutor de "Outer Banks", série que está chegando a sua segunda temporada pela Netflix. Na parte dois da história, as aventuras de John B e de seus amigos atrás do tesouro são ambientadas nas Bahamas.

The Grand Tour - Temporada 4 - (reality da Amazon Prime Video)

Para os apaixonados por automobilismo, "The Grand Tour", da Amazon Prime, é uma ótima opção. Na quarta temporada do programa de entretenimento, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May continuam embarcando em incríveis aventuras e dirigindo automóveis novos de fabricantes de todo o mundo.

Jungle Cruise (Filme original Disney+)

Inspirado na atração homônima da Disneylândia, "Jungle Cruise" mostra uma grande aventura pela Amazônia comandada pelo capitão Frank Wolff e protagonizada pela pesquisadora Dra. Lily Houghton, que está determinada a descobrir uma árvore milenar com propriedades medicinais. Para cumprir a missão, a dupla improvável passa por situações bizarras em um cruzeiro no meio da selva. Neste primeiro momento, o filme ficará disponível apenas no Disney+ Prime Access e nos cinemas.

Genera+Ion (série da HBO Max)

"Genera+ion" é uma aguardada série original da HBO Max tida como uma das maiores apostas no novo streaming para este mês de julho. Na mesma pegada de "Sex Education", da rival Netflix", a série da HBO discute questões relativas à sexualidade entre jovens do ensino médio.