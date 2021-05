Lacoste celebra o tênis e transforma o momento do match point em perfume

Na semana em que se iniciou a 134ª edição de Wimbledon, o torneio de tênis mais antigo do mundo, a icônica marca criada e batizada pelo tenista e empresário, René Lacoste, lança uma fragrância em homenagem ao esporte. Match Point (100 ml, 499 reais), o novo perfume da marca se refere ao último ponto decisivo na partida, “ele encapsula essa emoção de tirar o fôlego antes do ponto da vitória em uma assinatura única”, comenta Jean-Christophe Herault, perfumista da IFF e criador da fragrância. Em conversa com Casual, Herault e Arnaud Valois, ator e protagonista da campanha, contam sobre suas participações no lançamento.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho.

Filmada na Argentina, a campanha de Match Point revela o instante decisivo entre um casal. Ir ou ficar. Em uma ponte basculante, o encontro entre Valois, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cinema de Cannes em 2017 pelo filme 120 Batidas por minuto e Souheila Yacoub, atriz e ex-ginasta rítmica, fica dividido. A tomada de decisão deve ser feita, assim como no tênis, o match point é decisivo para a partida. Matchpoint ilustra a elegância francesa inspirada no esporte.

Com uma dose de frescor, a fragrância conta com notas de genciana e manjericão em contraste com uma combinação de madeira de vetiver e cashmere. “Representa a emoção de tirar o fôlego que caracteriza os momentos determinantes de sua vida: você precisa de força e ousadia”, explica Herault.

Como nasce uma fragrância?

Jean-Christophe Herault: O objetivo de Match Point é capturar o momento decisivo que pode mudar tudo no jogo e na vida. Ele encapsula essa emoção de tirar o fôlego antes do ponto da vitória, em uma assinatura única.

Como foi feita a seleção dos ingredientes para Match Point?

JCH: Dois ingredientes icônicos e mais refinados foram selecionados de nossa paleta de naturais de alta costura: o óleo de vetiver e o extrato de genciana. O Vetiver, produzido no Haiti, é conhecido por seu cheiro único e limpo. Além disso, é fornecido de forma ética com uma certificação “For Life”. Critérios de alta sustentabilidade são avaliados incluindo transparência, responsabilidade ambiental, condições de trabalho justas e seguras e relações positivas com produtores e comunidades locais. Já o absoluto de genciana é um ingrediente nobre, raro e novo exclusivo da LMR Naturals da IFF.

Quem é o homem que usa Match Point?

JCH: Ele é ousado, confiante, corajoso, resistente, cheio de vida, espírito livre e otimista... Todos os ingredientes que tornam a vida um belo esporte e o homem de Lacoste, um vencedor.

Como a inteligência artificial interfere na criação das fragrâncias?

JCH: A inteligência artificial pode ser aproveitada na criação de fragrâncias. Mas embora possa ser um guia, otimizando parâmetros técnicos e ajudando a impulsionar o desempenho, esta não substitui a visão criativa do perfume. A fragrância é artesanal!

Como você transforma a ideia de uma fragrância em realidade?

JCH: O perfumista tem a expertise para traduzir uma ideia em perfume por meio da escolha dos ingredientes e das combinações sutis que podem ser imaginadas. Mas existe uma parte da incerteza que torna todo o processo excitante e de alguma forma mágico. Há beleza em uma fragrância cuja singularidade foi criada graças a um acidente!

Que história seu personagem de Match Point quer contar?

Arnaud Valois: Que você nunca deve deixar ir. O jogo nunca acaba. Ele absolutamente deseja manter sua namorada com ele. Ela quer estar em outro lugar. Ele vai mostrar a ela que é com ele que ela deve ficar. É um momento chave de sua vida.

De acordo com Lacoste, "Match Point representa a emoção que experimentamos nos momentos decisivos de nossa vida". A qual momento você dedicaria o perfume?

AV: Em todos os momentos em que tive de fazer escolhas importantes. Pessoal ou profissional. Tento me conectar com meus instintos o máximo possível e vou em frente. Meu último Match Point foi deixar as pessoas ao meu redor que não me faziam feliz de verdade. A vida é linda, mas curta. Melhor aproveitar positivamente quanto possível.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.