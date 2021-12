La Casa de Papel: Diego Ribas, do Flamengo, ganha macacão usado por Rio

O craque e camisa 10 do Flamengo, Diego Ribas, fã da série "La Casa de Papel", foi escolhido pela Netflix para receber em sua casa o macacão utilizado nos sets de filmagens pelo ator espanhol Miguel Herrán, que na série interpreta o personagem Rio.

A série espanhola, um dos maiores fenômenos da Netflix nos últimos anos, finalmente teve seu desfecho revelado na última sexta-feira, com a estreia da segunda e última parte da quinta temporada.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Ribas aparece fazendo embaixadinha usando o famoso macacão vermelho com a legenda: “Uniforme do dia: macacão vermelho, sujo, amassado e... original de La Casa de Papel!! Tive a oportunidade de integrar a ‘La Banda’ temporariamente e usar o macacão que pertencia ao personagem Rio durante as cenas da série, que chegou ao seu final nesta semana.

Assista o teaser: