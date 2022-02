Kylie Jenner anuncia nascimento do segundo filho

A modelo e celebridade digital americana Kylie Jenner apareceu no domingo para anunciar o nascimento de seu segundo filho, ao publicar uma foto no Instagram de uma mão segurando o braço de um bebê e a mensagem "2/2/22" com um coração azul.

No ano passado, a empresária de 24 anos disse que estava esperando um bebê com o namorado, o rapper Travis Scott. O casal também tem uma filha de 4 anos, Stormi Webster.

Sua irmã Kourtney Kardashian acrescentou à publicação "Mamãe de duas vidas" e Scott adicionou uma série de emojis de coração. O E! News noticiou que confirmou que Kylie deu à luz um menino, mas sem citar fontes.

Kylie Jenner é a irmã mais nova do clã Kardashian, que ficou famoso pelo reality show Keeping Up with the Kardashians, encerrado em junho do ano passado, após 15 anos no ar.

Ela também é a fundadora da linha de beleza Kylie Cosmetics, que é de propriedade majoritária da fabricante de cosméticos Coty Inc.

O programa televisivo lançou os impérios de beleza e moda de Kylie Jenner e sua meia-irmã Kim Kardashian. A presença digital de Jenner inclui 308 milhões de seguidores no Instagram.