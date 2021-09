Kristen Stewart diz que recebeu “aprovação” de Diana para o filme Spencer

Em um final de semana na mansão de campo da família real britânica, Diana Spencer revê seu casamento sem amor e as pressões em ser uma Princesa. Esse é o foco do longa Spencer, com Kristen Stewart interpretando a “princesa do povo”.

Com aclamação nos festivais de Veneza e Telluride, a atriz contou que teve “sentimentos espirituais assustadores ao fazer este filme”, ao LA Times.

Questionada se teve algum encontro paranormal, assim como Diana afirmou ter passado com Ana Bolena, Kristen afirma que não, mas que sentiu a benção de Diana para incorporar a personagem. “Eu senti como se houvesse momentos em que eu meio que consegui a aprovação. É assustador contar uma história sobre alguém que não está mais vivo e que já se sentiu tão invadido. Nunca quis sentir que estávamos invadindo alguma coisa, apenas que estávamos adicionando à multiplicidade de uma coisa linda”, disse a atriz.

Mergulhar no personagem e viver Diana, fez com que a atriz esquecesse que a princesa não está viva.

“Ela parecia tão viva para mim quando eu estava fazendo este filme, mesmo que fosse tudo entre as orelhas e fosse apenas uma fantasia minha. Mas havia momentos em que meu corpo e minha mente esqueciam que ela estava morta. E de repente, eu teria apenas uma imagem do que aconteceu. [...] Talvez duas ou três vezes por semana, eu simplesmente desabasse sobre o fato de que ela havia morrido. Eu simplesmente não conseguia aceitar isso, porque estava lutando para mantê-la viva todos os dias”.

“Lembrar que ela estava morta era absolutamente dilacerante. Isso simplesmente me destruiu constantemente. E isso em si parecia espiritual... houve momentos em que eu fiquei tipo, “Oh, Deus,” quase como se ela estivesse, você sabe, tentando romper. Foi estranho. E incrível. Nunca senti nada parecido em minha vida”.

O longa conta ainda com a participação dos atores Sally Hawkins (A Forma da Água), Timothy Spall (Harry Potter) e Sean Harris (Missão: Impossível - Fallout).

Por trás das câmeras está o diretor Pablo Larraín, que dirigiu o filme Jackie inspirado na primeira dama Jacqueline Kennedy, e o roteirista Steven Knight, de Senhores do Crime.

Spencer será lançado em 5 de novembro nos Estados Unidos e em 2022 no Brasil.