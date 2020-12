Kopenhagen quer lucrar R$ 37 milhões em live com famosos

A marca de chocolates finos Kopenhagen, do grupo CRM, que também é dono da Brasil Cacau e de parte da operação da Lindt do Brasil, irá promover no próximo final de semana uma megalive com famosos que pretende alcançar até 300.000 espectadores e gerar retorno de 37 milhões de reais em 4 dias de evento.

A campanha 100% online acontecerá a partir do sábado 5 e irá até a próxima terça-feira. Para a comemoração, a marca duplicou o investimento realizado em 2019 e tem a expectativa de crescer, nos quatro dias de ação, aproximadamente 60% das vendas comparado ao mesmo período do ano anterior.

Mesmo com a pandemia, a marca, com cerca de 1000 lojas físicas em todo o país, prevê faturamento 10% maior neste natal comparado a mesma data em 2019. “Mesmo diante da pandemia estamos conseguimos manter um ano positivo. Conseguimos abrir mais 45 lojas. A meta para o ano que vem é fazer mais 100 inaugurações”, disse Renata Vichi, presidente e herdeira do grupo CRM, à Casual.

Com a megalive, a marca espera que 5% das vendas sejam feitas através do ecommerce e que o site atinja 1 milhão de acessos. A maior parte das vendas continua sendo nas franquias. “Para além dos chocolates e panettones, a Kopenhagen vem inovando o portfólio de produtos para ser uma marca presenteável. Nós queremos e estamos conseguindo ganhar mercado de outros segmentos, como marcas de moda, perfumaria e etc”, disse Vichi.

A live será apresentada pelos atores Flávia Alessandra e Otaviano Costa e contará um pocket show de Preta Gil e Francisco Gil, além da participação de famosos como Deborah Secco, Vera Viel, Rafa Brites, Bruno De Luca e Bruno Gissoni. Haverá ainda uma projeção de luzes com apresentação de balé suspenso na ponte estaiada, em São Paulo.

Kopenhagen: o panettone lançamento da marca que em uma caixa iluminada.

Durante os 4 dias de campanha, a Kopenhagen dará descontos de até 15% em seus produtos. Um panettone de 870 gramas com gotas de chocolate ao leite e caramelo sai de 99,90 por 84,90 reais. Já uma lata de 200 gramas com minitorradas de pannetone cobertas de chocolate sairá de 59,90 por 50 reais.

A grande novidade da marca para este natal é o pannetone exagero, feito com o tradicional chocolate língua de gato e que vem em uma embalagem de 1,2 quilo com luzes de natal, ideal para presentear. “queremos que as pessoas pensem na Kopenhagen como uma alternativa de presente”, disse Vichi.