Kim Kardashian passa em prova crucial para se tornar advogada

Kim Kardashian superou um obstáculo crucial em sua jornada incomum para se tornar advogada.

A estrela de reality show e empreendedora disse na segunda-feira no Twitter que passou no exame de primeiro ano do curso de Direito da Califórnia, prova de um dia de duração que é exigida dos aspirantes a advogados do Estado norte-americano que não estão seguindo o caminho tradicional de frequentar uma faculdade de Direito credenciada.

"Ufaaa passei no exame júnior da Ordem!!!", tuitou ela a seus 70,7 milhões de seguidores, publicando fotos nas quais posou de macacão azul brilhante. "Para qualquer um que não conheça minha jornada no curso de Direito, saiba que isto não foi fácil nem de mão beijada".

Passar na prova significa que Kardashian pode continuar estudando Direito e que poderá prestar o exame oficial da Ordem dos Advogados. Em 2019, ela disse que estava estudando para se tornar advogada por meio do que é conhecido como Programa de Estudo de Prática do Direito, no qual aspirantes a advogados treinam sob supervisão de um advogado ou juiz experiente.

A Califórnia é um dos poucos Estados que têm tal programa e o único com um exame júnior da ordem.

A Ordem dos Advogados da Califórnia disse na segunda-feira que os resultados do exame júnior são confidenciais e que não poderia confirmar que Kardashian passou.

Kardashian, cujo pai, Robert Kardashian, foi advogado de defesa de O.J. Simpson durante seu julgamento de assassinato em 1995, já havia dito que quer ser advogada para trabalhar na reforma do sistema de justiça criminal.