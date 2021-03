Kim Kardashian entra com pedido de divórcio de Kanye West

Kim Kardashian entrou com um pedido de divórcio de Kanye West, de acordo com o site TMZ. De acordo com fontes citadas na matéria, o casal — que está casado há sete anos — está planejando buscar um acordo de guarda conjunta para seus quatro filhos.

Kardashian foi quem supostamente solicitou o acordo. As fontes também disseram ao TMZ que a separação é "amigável" e que Kardashian e West estão "comprometidos em ser pais juntos".

O rapper americano e a estrela de reality show já estavam vivendo separados. Há meses, West vive em Wyoming, e Kim continua na Califórnia com seus quatro filhos. O casal é frequentemente alvo de rumores sobre o fracasso de seu casamento — o primeiro do rapper, e o terceiro de Kim.

Ambos já fazem terapia de casal há algum tempo, e, segundo fontes, não há outra pessoa envolvida em sua separação.

Kanye West sofre com transtorno de bipolaridade e não esconde isso público. Em julho, após o anúncio de sua candidatura para a eleição presidencial americana, quando obteve 60.000 votos, deu declarações incoerentes e publicou mensagens enigmáticas no Twitter, sugerindo que sua mulher queria que se internasse em um hospital psiquiátrico.

Kim Kardashian pediu, então, "compaixão e empatia" por seu marido e disse que quem "conhece Kanye sabem que suas palavras nem sempre coincidem com suas intenções".