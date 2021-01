Keira Knightley diz que não filmará cenas de sexo dirigidas por homens

A atriz britânica Keira Knightley, marcada por suas atuações em filmes como “Piratas do Caribe” e “The Duchess”, disse que a partir de agora não aceitará mais atuar em cenas de sexo dirigidas por homens.

A declaração da atriz foi dada ao podcast “Chanel Connects”, com a cineasta Lulu Wang e a produtora Diane Solway. Knightley também disse que adicionou uma cláusula de proibição de nudez em todos os seus contratos.

A atriz de 35 anos disse compreender que existem momentos em que cenas de sexo “fazem sentido” no cinema, mas falou que nessa altura de sua carreira não aceita mais esse tipo de papel. “Eu me sinto muito desconfortável com o olhar masculino”, comentou sobre as cenas de sexo dirigidas por homens.

Keira Knightley: "Eu me sinto muito desconfortável com o olhar masculino"

“Não quero que sejam aquelas cenas de sexo horríveis em que você está todo engordurado e todo mundo está grunhindo. Não estou interessada em fazer isso. Você pode usar outra pessoa porque sou muito vaidosa e corpo teve dois filhos agora e eu simplesmente prefiro não ficar na frente de um grupo de homens nus”, afirmou.

Knightley disse, no entanto, que aceitaria filmas tais cenas na ótica feminina. “Se eu estivesse fazendo uma história que fosse sobre aquela jornada de maternidade e aceitação do corpo, teria que ser com uma cineasta mulher”.