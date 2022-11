Kanye West será investigado por acusações de intimidação e comentários sexuais

A marca esportiva Adidas anunciou, nesta semana, a abertura de uma investigação após funcionários desta multinacional acusarem o rapper Kanye West de intimidações e comentários inapropriados de natureza sexual. Ex-funcionários da Adidas acusaram a empresa alemã de ignorar as denuncias sobre o comportamento de West.

A marca já havia rompido relações publicitárias e comerciais com o polêmico cantor em outubro, após comentários antissemitas. Uma investigação da revista americana Rolling Stone revelou recentemente uma série de depoimentos de ex-funcionários da Yeezy, marca de calçados esportivos desenvolvida por West em parceria com a Adidas.

Eles acusam o rapper de ter mostrado vídeos e imagens de caráter pornográfico, incluindo uma foto íntima de sua ex-mulher, Kim Kardashian, para funcionários da marca e de ter mantido uma conduta inadequada com eles durante anos.

Vários ex-executivos da Adidas enviaram esta semana uma carta aos líderes do grupo expressando suas reclamações.

"Está longe de estar claro que as acusações na carta anônima sejam verdadeiras", indicou a Adidas em um comunicado. "No entanto, levamos essas acusações muito a sério e tomamos a decisão de abrir uma investigação independente sobre caso imediatamente", acrescentou.

Segundo a Rolling Stone, ex-executivos da Yeezy acusam os funcionários da Adidas de não ter feito o suficiente para proteger seus funcionários do "comportamento perverso e predatório" de West com "as mulheres". West "insultou e muitas vezes fez referências sexuais perturbadoras quando fazia comentários sobre o design de sapatos esportivos", denunciam na carta.

Na Rolling Stone, é narrado um episódio ocorrido em uma fábrica da Adidas em Qinyan, na China, que West visitou para supervisionar a fabricação de alguns tênis. Ao ver o resultado, não gostou e começou a gritar com uma funcionária: "Quero que você me faça um sapato com o qual eu possa transar".

Os ex-funcionários acusam a direção da Adidas de esquecer sua "bússola moral" e ter "ignorado o comportamento público incendiário de Kanye e as alegações da equipe da Yeezy".

A colaboração entre o rapper americano e a marca alemã tem sido uma das mais frutíferas do mundo da moda nos últimos anos. Os tênis Yeezy, no mercado desde 2014, foram um grande sucesso de vendas e ajudaram West a se tornar bilionário.

