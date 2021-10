Kanye West muda nome para Ye com autorização judicial

O rapper Kanye West obteve aprovação judicial para mudar seu nome oficialmente para Ye.

O músico, produtor e empresário de moda, de 44 anos, usava Ye para se identificar no Twitter há anos e pediu a um tribunal para torná-lo seu nome completo, sem nome do meio ou sobrenome.

A juíza do Tribunal Superior de Los Angeles Michelle Williams Court aprovou o pedido na segunda-feira, de acordo com documentos do tribunal.

"Ye" também foi o nome do álbum de 2018 do cantor. Ele disse a um locutor de rádio naquele ano acreditar que "ye" é a palavra mais comumente usada na Bíblia, que significa "você".

Representantes do artista não responderam de imediato a pedidos de comentários.

O músico lançou recentemente seu décimo álbum de estúdio, Donda, em homenagem à sua falecida mãe, Donda West. Ele é casado com a estrela de reality show Kim Kardashian West há cerca de sete anos.

O casal está se divorciando, embora ambos continuem amigos e tenham sido vistos juntos em público recentemente.