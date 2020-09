Kanye West faz críticas à indústria musical e urina em troféu do Grammy

O rapper Kanye West chamou a atenção novamente no Twitter nesta quarta-feira, 16, depois de realizar uma série de publicações na rede social criticando a indústria musical. Em um dos posts ele aparece se filmando enquanto faz xixi em um dos prêmios Grammy que ganhou.

“Eu sei que muitos músicos não têm permissão de falar alguma coisa, mas eu não posso ser silenciado ou cancelado, então eu vou dizer tudo como sempre”, disse.

Ele chegou a classificar o controle das gravadoras musicais sobre as músicas dos artistas uma forma de “escravidão moderna”. Kanye fez várias publicações criticando a baixa remuneração que músicos recebem em seus contratos com gravadoras: “Nós ficamos confortáveis em não ter o que merecemos. Eles nos deixam ter pouco dinheiro das turnês”.

Ele também criticou a falta de controle dos cantores das gravações originais de suas músicas, e disse que a situação é pior com cantores negros. “Não existe NBA ou indústria musical sem negros. Contratos justos importam, propriedade [das gravações] importa”, afirmou.

O artista publicou cópias de todos os seus dez contratos com a gravadora Universal Music e destacou que a empresa não informa o valor de suas gravações originais porque “sabe que eu poderia comprá-los”. O cantor disse ainda que deseja comprar os direitos pelas suas gravações originais, para que seus filhos possam ter controle delas.

Ainda criticando a indústria musical, Kanye publicou um vídeo em que aparece urinando em uma de suas estatuetas do prêmio Grammy, um dos mais importantes da música. Ao longo de sua carreira, o rapper ganhou a premiação 21 vezes. Na publicação, ele disse que “não irei parar”.

Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Bipolar

Essa não é a primeira vez que Kanye acaba gerando repercussão depois de fazer dezenas de posts no Twitter com poucos minutos de diferença. Depois de um desses episódios, a esposa do cantor, Kim Kardashian, disse que Kanye tem transtorno bipolar, e pediu compaixão com o marido.

“Como muitos de vocês sabem, Kanye tem transtorno bipolar”, escreveu Kim, destacando que o marido é uma “pessoa brilhante, mas complicada”. Na época, Kanye disse que a família estaria tentando interná-lo em uma instituição psiquiátrica, mas pediu desculpas para Kim pelas publicações.

Atualmente, Kanye lançou sua candidatura para a Presidência dos Estados Unidos, concorrendo de forma independente. Ele conseguiu reunir assinaturas e recursos para ter o nome na cédula de votação em apenas alguns estados do país, já que cada um possui regras e prazos específicos para a inscrição de candidatos.