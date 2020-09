Justiça suspende Flamengo x Palmeiras sob pena de multa de R$ 2 milhões

A Justiça do Rio de Janeiro determinou neste sábado, 26, em caráter liminar, a suspensão do jogo entre Flamengo e Palmeiras, no domingo, em rodada do Campeonato Brasileiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região aceitou ação movida pelo Sindicato dos empregados em clubes, estabelecimentos de cultura física, desportos e similares do Estado do Rio (Sindeclubes). Cabe recurso.

O Flamengo tem 19 atletas contaminados e 41 casos de covid-19 no total, incluindo membros da comissão técnica e da diretoria.

Segundo a decisão, haverá multa de 2 milhões de reais em caso de descumprimento, valor “a ser revertido para instituições de saúde no combate à covid-19”.

O surto de contágio da doença ocorreu durante a passagem da delegação do clube pelo Equador em rodada da Libertadores.

“Manter a partida implicaria risco demasiado para a saúde de jogadores das duas equipes, comissão técnica e demais empregados. Além disso, há risco de contaminação dos familiares, quando do retorno para casa”, afirma a decisão.