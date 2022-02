Julia Fox abre desfile da LaQuan Smith na Semana de Moda de Nova York

A estilista LaQuan Smith apresentou uma coleção de moda feminina "alto-astral" na Semana de Moda de Nova York, combinando jaquetas grandes e aconchegantes com collants minúsculos e minivestidos brilhantes.

Tenha acesso agora a todo material gratuito da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

A atriz Julia Fox abriu o desfile na segunda-feira com um vestido preto longo, com recorte na frente. Ela foi seguida por modelos que usavam collants ou corpetes, vestidos com fendas e recortes, bem como jaquetas ou macacões brilhantes.

"Esta coleção é realmente sobre o renascimento e a celebração da cidade de Nova York... e o que significa ser uma mulher LaQuan Smith, que tem tudo a ver com ser assumidamente sexy", disse Smith à Reuters.

"Como passamos por tantos traumas no mundo, acho que esta coleção é apenas alto-astral, é emocionante, é eletrizante."

A estilista nascida no Queens colocou zíperes em jaquetas, calças e saias. Para a noite havia tops vermelhos brilhantes, jaquetas e conjuntos combinando.

LaQuan Smith usou uma paleta de cores em azul, vermelho, preto e marrom para a coleção outono/inverno 2022.

A Semana de Moda de Nova York termina em 16 de fevereiro, com os desfiles sazonais da passarela se mudando para Londres.