Jorge Aragão está internado na UTI com covid-19

O cantor e compositor Jorge Aragão está internado com covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed, localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa do centro hospitalar.

O boletim médico, assinado por Paulo Henrique Ribeiro Bloise, diretor médico do Hospital Unimed-Rio, informa: “O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro de pneumonia viral covid-19. Desde então, encontra-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento. Ainda não há previsão de alta da UTI”.

Aos 71 anos, Aragão, que integrou a formação original do grupo Fundo de Quintal, ao lado de Almir Guineto, já se apresentou em algumas lives durante a pandemia (uma das mais recentes foi realizada no dia 23 de setembro).