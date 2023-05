Joias para o Dia das Mães: um guia completo para a sua compra

Flores, bombons, roupas, livros. E joias. O Dia das Mães é uma data que mexe com todo o varejo. Para o IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, organização que representa a indústria e o varejo de joias em todo o país, o período representa 20% das vendas de todo o ano.

Para 2023, o IBGM estima um aumento de até 12% nas vendas, principalmente em itens como anéis, colares e pulseiras, que são os mais procurados para presentear as mulheres. O simbolismo de um bem cujo valor vai além do material, ainda mais de marcas de luxo, é um dos motivos da compra de joias.

Mas não só. Para Roseli Duque, presidente do Conselho do IBGM, com o empoderamento feminino surgiu um movimento de mulheres que se presenteiam, compram para si, principalmente em datas significativas.

O que é ouro 18 quilates?

Atualmente existem cerca de 8.570 joalherias no Brasil, segundo dados da entidade. Elas devem sempre fornecer o certificado da joia com a descrição do teor de ouro e as características das pedras preciosas. Em relação ao ouro, o mais comum é a comercialização de 18 quilates (18k) no mercado brasileiro.

O que isso significa? O ouro puro encontrado na natureza é maleável, flexível e pode ser facilmente riscado por outros elementos. Em sua forma pura, ele recebe a classificação de 24 quilates, na terminologia norte-americana.

Para que uma joia tenha mais resistência ao uso, é confeccionada com 75% de ouro puro e 25% de liga metálica, composta por metais como prata, cobre, níquel e zinco. Ou seja, 18 parte de ouro e 6 partes de outros metais.

Conversamos com Roseli Duque para tirar outras dúvidas em relação às joias. Confira.

O que é tendência no mercado de joias

"A grande tendência deste ano é o ouro amarelo com o forte uso de correntes. As gemas coradas como, por exemplo, ametista, citrino, topázio e turmalinas, têm aparecido com força desde 2022, simbolizando o sentimento de alegria e liberdade pelo fim da pandemia."

Existem tendências regionais de uso de joias

"Em geral, os brasileiros incorporam rapidamente as novas tendências no seu dia a dia, inclusive de forma homogênea. Temos poucas variações por região quanto ao design e estilo. No entanto, no Nordeste existe a preferência pelos modelos em ouro amarelo, enquanto no Sudeste existe uma parcela que consome ouro branco e rosé."

Como é a atuação dos principais grupos de joalheria no Brasil

"Avalio que fazem um excelente trabalho em divulgar o uso da joia, alguns em particular, com foco na joia para o dia a dia, ajudando a desmistificar que um produto de ouro não é apenas para alguma ocasião importante. Além de sempre estarem antenados com as demandas do consumidor, possibilitam ações para que ele tenha experiencias com o produto, já que muitos são mais acessíveis do que outros artigos de luxo, porém ainda esse conhecimento não é percebido por todos."

Quem são os joalheiros brasileiros do momento

"Os designers brasileiros são reconhecidos e premiados no exterior por sua liberdade criativa. Somos um país jovem e, como tal, não temos medo do novo, de apresentar uma proposta inovadora, seja em design, estilo ou materiais. Nomes como Ana Khouri, Fernando Jorge e Silvia Furmanovich, entre outros, estão sempre nas mídias internacionais de moda, lifestyle e luxo."

Qual o valor dos diamantes de laboratório

"O diamante de laboratório tem a mesma composição e propriedades físicas dos diamantes encontrados na natureza. São produzidos em laboratório levando em consideração a pressão e alta temperatura. Existem dois métodos: o processo HPHT (high pressure, high temperature) que, em português, significa alta pressão e alta temperatura, e o processo CVD (Chemical Vapor Deposition), em português, deposição química de vapor. Esse segundo permite a criação dos diamantes a partir da mistura de gases, sendo que neste processo a pressão é muito mais baixa.

O diamante sintético não é um vilão desde que seja comercializado como sintético. Por não ser natural, tem um valor inferior ao de um exemplar encontrado na natureza. Existe mercado para ambos, natural e sintético. O importante, e mandatório, é o joalheiro sempre explicar todas as diferenças entre um diamante natural e diamante sintético, uma vez que a olho nu não é possível fazer distinção. É fundamental que a gema seja comercializada com o certificado contendo suas propriedades e características."

A compra de joias cresceu na pandemia?

"Sim, a demanda cresceu e está se mantendo. A joia é um produto confeccionado com metais e pedras preciosas e, portanto, tem reserva de valor, algo desejado em tempos de economia incerta. O consumidor tem feito compras mais selecionadas, prezando por bens duráveis. A joia, além de ter a característica de ser um produto eterno, que simboliza muitas histórias e emoções, é totalmente reciclado, podendo ser transformado ou ainda dar origem a outros produtos."

Como comprar e vender joias com segurança?

"Nunca dispense um joalheiro de confiança ou ainda uma marca ou um vendedor que possa garantir sua aquisição e atestar seus materiais. Exija sempre o certificado e a nota fiscal."

Quais as dicas para comprar uma joia?

"Em se tratando de presente, se forem as primeiras joias de uma mãe, a dica é priorizar as peças com design atemporal que nunca saem de moda. Brincos de argola, brincos com pontos de diamante e brincos de pérolas são excelentes opções, que poderão ser usados em qualquer ocasião. O mesmo vale para correntes, anéis e pulseiras, em especial para o ponto de luz, que traga uma pedra preciosa como ponto central. Pode ser um pingente de ouro e diamante, com fio de nylon e fecho de ouro.

Já para as mães que já têm seu porta-joias, a recomendação é escolher peças com estilo que harmonize com sua personalidade, além de optar por peças de ouro em outras tonalidades como o branco e o rosé, com gemas de cor ou ainda com outros materiais, como ouro e madeira, ouro e rutênio e até o mix de ouro e prata, por exemplo. Vale ressaltar que as peças de correntes estão em alta internacionalmente no momento e são coringas, podendo ser usadas com diversos looks. Uma dica extra é lembrar que o ouro amarelo, que está forte nesta temporada, também está associado a um certo saudosismo. Já o ouro branco é percebido por muitos como futuro e modernidade."