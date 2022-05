Johnny Depp x Amber Heard: júri pausa deliberação; veja por quê

A deliberação do júri no caso de difamação entre Johnny Depp, de 58 anos, e Amber Heard, de 36, passa por uma pausa nesta segunda-feira para então retornar o procedimento no dia seguinte. O grupo de sete pessoas responsável pelo veredito do julgamento, que durou de 11 de abril até 27 de maio e foi transmitido pela internet, não tem atividades programadas hoje por ser o dia do Memorial nos Estados Unidos. Este feriado lembra os membros das Forças Armadas americanas que morreram em serviço e é celebrada na última segunda-feira do mês de maio.

Em suas alegações finais no julgamento de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard, o advogado Benjamin Rottenborn, que representa a atriz de Aquaman, destacou ao júri que se for concluído que ela foi abusada física, verbal ou emocionalmente apenas uma vez, isso significa que ela deve vencer a ação. Ele lembrou o depoimento do conselheiro do casal que testemunhou que Depp e Heard abusaram um do outro durante seu relacionamento. Para o advogado, se o júri acredita nisso, então o ator deve perder o caso.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

"Pensem na mensagem que Depp e seus advogados estão enviando para Amber e, por extensão, para todas as vítimas de abuso doméstico em todos os lugares: Se você não tirou fotos, não aconteceu. Se você tirou fotos, elas são falsas. Se você não contou a seus amigos, você está mentindo. Se você contou a seus amigos, eles estão parte da farsa. Se você não procurou tratamento médico, não se machucou. Se você procurou tratamento médico, você está louca. Se você fizer tudo o que puder para ajudar seu cônjuge, a pessoa que você ama, a livrar-se da dependência esmagadora de drogas e álcool que o transforma em um monstro cheio de raiva, você é uma chata", disse Rottenborn.

Já a advogada Camille Vasquez, da equipe de Depp, pediu que Heard se responsabilize por suas "mentiras". Ela ainda criticou habilidades de atuação de Heard ao resgatar uma declaração de um antigo instrutor da atriz, de que ela teria dificuldade para chorar numa interpretação.

"Vocês viram: a Sra. Heard soluçando sem lágrimas, enquanto tecia relatos elaborados, exagerados e fantásticos de abuso", afirmou Vasquez, acrescentando que este julgamento é o "papel de uma vida" para Heard. "Pedimos a você que devolva a vida ao Sr. Depp, dizendo ao mundo que o Sr. Depp não é o agressor que a Sra. Heard disse que ele é que a Sra. Heard seja responsabilizada por suas mentiras."

Vasquez acusou Heard de ter sido a agressora no relacionamento com Depp e lembrou o dia em que a atriz pediu uma medida protetiva, há seis anos, e voltou a acusá-la de forjar os ferimentos nas fotos apresentadas como evidências. Ela ainda ressaltou que "o que está em jogo neste julgamento é a vida de um homem".

O astro de Piratas do Caribe de 58 anos processa a ex-mulher em US$ 50 milhões por causa do artigo que ela escreveu no Washington Post em 2018, em que se descreveu como uma "figura pública que representa a violência doméstica", ainda que não tenha mencionado seu nome. Para a equipe jurídica de Depp, estava claro a quem Heard, 36, se referia. Além disso, os advogados dele afirmam que aquelas acusações causaram prejuízos à vida profissional do ator, que não interpretará o capitão Jack Sparrow na sequência da franquia e foi substituído na saga Animais Fantásticos, do universo mágico de Harry Potter.

Por outro lado, Heard, de Aquaman, processa Depp em US$ 100 milhões, dizendo que Depp a difamou quando Adam Waldman, ex-advogado de Depp, considerou sua acusação uma "farsa". Sua equipe argumenta que ela disse a verdade, tendo ainda sua opinião protegida pela liberdade de expressão garantida pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA. Heard afirma ainda que perdeu oportunidades de trabalho em Hollywood por causa das acusações de Depp.

Na sexta-feira, a juíza Penney Azcarate instruiu o júri como ele deve chegar a uma conclusão. Para considerarem que o veredito seja favorável a Heard, os membros do júri devem verificar se as declarações feitas por Waldman foram realmente feitas com malícia.

No entanto, para determinarem resolução favorável a Depp, eles devem ler o artigo inteiro da atriz no Washignton Post e verificar se Heard o escreveu com base em informações falsas ou com "desrespeito intencional à verdade". Azcarate também pediu que o júri considere os danos que ambas as partes dizem ter sofrido, um por causa do outro.

O veredito terá como base a apresentação das evidências e dos depoimentos de testemunhas no Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, EUA, incluindo imagens fortes do dedo ensanguentado de Depp após ter a ponta mutilada numa briga na Austrália em 2015 e versões diferentes sobre o dia em que fezes foram encontradas na cama do ex-casal.

Depp negou ter batido em Heard ou em qualquer mulher e disse que foi ela quem se tornou violenta em seu relacionamento. Os dois se conheceram em 2011 durante as filmagens de Diário de um jornalista bêbado e se casaram em fevereiro de 2015. O divórcio foi finalizado cerca de dois anos depois.

LEIA TAMBÉM: Depp x Heard: fã do ator já gastou US$ 30 mil para acompanhar julgamento

Segundo o ator, Heard jogou uma garrafa de vodka que cortou o topo de seu dedo durante uma discussão em 2015 na Austrália. Heard negou ter ferido o dedo de Depp e disse que ele a agrediu sexualmente naquela noite com uma garrafa de bebida.

Depp perdeu um caso de difamação há menos de dois anos contra o jornal britânico The Sun, que o rotulou de "espancador de esposas". Um juiz da Suprema Corte de Londres decidiu que ele havia agredido Heard repetidamente. Desta vez, os advogados de Depp entraram com o caso no estado americano da Virgínia porque é onde o Washington Post é impresso, mas o jornal não é réu.

Quais são os possíveis desfechos após o veredicto?

Considerando que o caso tramita na esfera civil, não está em jogo a possibilidade de um deles ser preso. São possíveis seis cenários diante do veredito do júri no caso Johnny Depp x Amber Heard. Confira:

Depp ganha o processo e leva a indenização de US$ 50 milhões

Depp ganha o processo e leva um valor menor do que o solicitado

Heard ganha o processo e leva a indenização de US$ 100 milhões

Heard ganha o processo e leva um valor menor do que o solicitado

Nenhuma das partes recebe indenização

As partes fecham um acordo extrajudicial.

LEIA TAMBÉM: