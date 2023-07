Johnnie Walker lança rótulo limitado feito com a poluição das cidades

Pode parecer banal, mas apenas 0,001% da população mundial respira ar puro todos os dias. Pensando nisso, a Johnnie Walker decidiu lançar um rótulo limitado feito com uma tecnologia que transforma a poluição do ar em tinta.

O Black Label ganhou uma nova roupagem com a edição Black Label Air Ink. O uísque envelhecido por 12 anos é apresentado em uma cerâmica branca com design inspirado em onze metrópoles do mundo.

Além de São Paulo, foram escolhidas as cidades de Lagos, San Jose, Seul, Taipei, Cidade do México, Nova Deli, Varsóvia, Bangkok, Istambul e Madri.

Destacando a criatividade e o que há de positivo nos centros urbanos, um artista de cada local desenvolveu a arte inspirada em sua respectiva cidade. A versão brasileira, com homenagem à São Paulo, foi feita pelo artista Nunca.

"Para quem utiliza a rua como suporte, todo ambiente urbano é inspirador e desafiador de diferentes maneiras. Da parede lisa à parede descascando e antiga, do tijolo ao metal, as possibilidades e situações que inspiram são muitas. Atualmente não estou presente na rua como estava há alguns anos, mas a influência que a rua tem sobre o que faço mesmo dentro do meu estúdio é inevitável", diz o grafiteiro.

Apenas 2 mil unidades estarão disponíveis para venda no país, por R$ 499.

"É gratificante participar desse projeto como uma plataforma de comunicação com pessoas que além de irem a museus e galerias ou conviverem com um trabalho que faço na rua, agora, poderão ter um contato mais próximo com uma obra em casa apreciando um ótimo uísque", diz Nunca.

Para inspirar um futuro mais sustentável, a tinta utilizada na impressão da arte é feita a partir da poluição retirada do ar de grandes metrópoles, em parceria com a AIR-INK, tecnologia que transforma esses resíduos em material para o trabalho dos artistas.

“Para esta coleção, pedimos para os artistas darem luz ao que torna a cidade de cada um tão especial, e o que inspira as pessoas a se unirem e a ‘Keep Walking’. Estamos realmente animados com essas criações únicas, demonstrando o poder que existe em combinar arte e inovação, além de tornar esta edição limitada de Black Label Air Ink um verdadeiro item de coleção”, diz Julie Bramham, Global Brand Director de Johnnie Walker.

Existe arte em SP

A trajetória de Nunca começou aos 12 anos, grafitando pelas ruas de São Paulo, cidade em que nasceu, mora. Um dos principais nomes do grafite no país, o artista ganhou notoriedade ao ser convidado pelo museu de arte moderna britânico, Tate Modern, para a primeira grande exposição de arte de rua em 2008.

Seu pseudônimo carrega o significado de dizer ‘nunca’ às limitações culturais e mentais, dialogando diretamente com a proposta da marca de continuar caminhando em direção ao novo, inspirando as pessoas e a transformação do coletivo.

Serviço:

Johnnie Walker Black Label Air Ink 700ml - R$ 499

Venda exclusiva pelo The-Bar, e-commerce oficial da Diageo