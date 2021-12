Jogo pela Liga dos Campeões não terá torcida

A partida pela fase de grupos da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Barcelona na Alemanha na semana que vem não terá espectadores no estádio devido à situação atual da covid-19 no estado alemão da Baviera, comunicou o time espanhol nesta sexta-feira.

O Barça, segundo do Grupo E atrás do Bayern, deve enfrentar o time alemão no dia 8 de dezembro na Allianz Arena em Munique.

"Bayern de Munique x FC Barcelona será disputado a portas fechadas", disseram os espanhóis.

"O jogo correspondente à sexta rodada da Liga dos Campeões será disputado sem torcedores no estádio devido ao aumento grave de casos de coronavírus na região alemã da Baviera nas últimas semanas."

O jogo do Manchester City contra o Leipzig um dia antes também transcorrerá a portas fechadas, já que o estado alemão da Saxônia entrou em lockdown parcial no mês passado.

Na quinta-feira, o governo da Alemanha reativou restrições a eventos esportivos em meio à elevação de infecções por covid-19 e determinou que os jogos da liga alemã só podem ter um público de até 50% e de no máximo 15.000 espectadores.

As autoridades alemãs temem que uma quarta onda de covid-19 crie o risco de sobrecarregar as unidades de tratamento intensivo (UTIs) dos hospitais do país. A Alemanha registrou 74.352 infecções novas e 390 mortes por covid-19 nesta sexta-feira, de acordo com o Instituto Robert Koch.

Dois casos da nova variante ômicron do coronavírus também foram detectados na Baviera na semana passada.