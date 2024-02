JLR investe US$ 1,2 milhão em startup brasileira que reaproveita baterias de lítio

A JLR, dona das marcas Jaguar e Land Rover, por meio do seu braço de venture capital InMotion Ventures, na Inglaterra, anunciou investimento de 1,2 milhão de dólares (cerca de 5,9 milhões de reais) na Energy Source, startup brasileira que oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias de lítio.

Esse é o primeiro investimento da InMotion Ventures no Brasil, onde a equipe busca capitalizar o crescente ecossistema de startups do país e ampliar seu foco para além do Reino Unido e dos Estado Unidos.

Os recursos serão utilizados para acelerar a expansão das operações da Energy Source, que está em estágio inicial, permitindo que a startup continue atendendo a clientes globais no futuro, a partir de sua planta industrial de 4.500 metros quadrados, localizada em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

O investimento está alinhado com o roteiro global da JLR de eletrificação e ambições de sustentabilidade para permitir uma economia circular para baterias de veículos. A eletrificação das marcas Range Rover, Defender, Jaguar e Discovery está no centro da estratégia Reimagine (reimaginar, na tradução) da companhia, com a ambição de atingir o carbono líquido zero até 2039.

"Reparar, reutilizar e reciclar baterias de lítio é fundamental para a estratégia Reimagine da JLR, e é por isso que este é um primeiro investimento importante para nós no Brasil. A participação no capital da Energy Source coloca a JLR no caminho para o desenvolvimento de um ecossistema de veículos elétricos de ponta a ponta", diz Igor Murakami, diretor de novos serviços e inovação aberta da JLR.

Mais luxo, mais sustentabilidade

A JLR assumiu o compromisso de seguir as metas aprovadas pela iniciativa Science Based Targets initiative (SBTi) até 2030, buscando diminuir em 46% as emissões de gases que causam o efeito estufa em todas as suas operações e reduzir, em média, 54% as emissões por veículo ao longo de toda a cadeia produtiva.

Com a previsão de lançar nove carros elétricos até 2030, a empresa reconhece a importância de abordar o impacto ambiental e o ciclo de vida das baterias para alcançar suas metas de sustentabilidade.

Segundo Paulo Manzano, CMO do grupo JLR no Brasil e na América Latina, em entrevista ao podcast Clube CMO da EXAME, esse é o momento mais disruptivo do mercado ao longo dos mais de um século de indústria automobilística.

Em 2023, a marca também adotou uma nova identidade corporativa, quando passou a se apresentar como JLR. “Viramos uma house of brands. Deixamos de ser uma fábrica de automóveis que faz carros de luxo. E passamos a ser uma empresa de luxo que fabrica automóveis”, afirmou João Oliveira, CEO da Jaguar Land Rover no Brasil, na ocasião.

O executivo ainda destacou que a eletrificação é prioridade para a companhia. “Todo ano virão produtos eletrificados novos. Temos fábrica no Brasil (em Itatiaia, no Rio de Janeiro), onde produzimos Discovery Sport e Evoque, e temos um estudo para que ela possa começar a fornecer modelos elétricos, inclusive para outros mercados, como os Estados Unidos.”

A startup brasileira Energy Source oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias

Desafios dos fabricantes de veículos elétricos

A Energy Source iniciou as atividades no Brasil em 2016 e logo se tornou a primeira empresa da América Latina a fabricar baterias estacionárias de lítio de segunda vida para energia solar, telecomunicações, sistemas de segurança, entre outros.

A startup evoluiu para se posicionar como um balcão único para baterias de lítio e, atualmente, como uma indústria completa de transformação de metais. Nos últimos sete anos, produziu aproximadamente 10 MW/h de baterias, reciclou 700 toneladas de baterias não reutilizáveis e reparou outras 5 toneladas delas, evitando que 1.600 toneladas de carbono fossem emitidas na atmosfera.

Com uma oferta que cobre todos os serviços de pós-produção, a Energy Source está enfrentando os principais desafios dos fabricantes de veículos elétricos (OEMs): gerenciamento de baterias no final de sua vida útil e otimização do ciclo de vida. A empresa oferece reparos locais para prolongar a vida das baterias existentes, evitando que os OEMs substituam um componente que pode representar até 70% do preço de venda do veículo elétrico.

Os sistemas de armazenamento de segunda vida da empresa permitem que os fabricantes explorem novas fontes de receita e oportunidades de economia de energia, como a instalação de estações de carregamento renováveis alimentadas por bateria em varejistas.

Além disso, suas operações de reciclagem de baterias possibilitam que os fabricantes recuperem materiais de alto valor das células gastas, aumentando a circularidade e reduzindo a necessidade de novas atividades de mineração.

"A minha visão é impulsionar um progresso substancial na resposta aos desafios da eletrificação da frota e no avanço da indústria eletrônica. A parceria com a JLR e a InMotion Ventures não é apenas uma escolha, mas o caminho ideal para concretizar as nossas ambições. Juntos, vamos aproveitar a experiência e os recursos coletivos, preparando o caminho para o próximo passo significativo na nossa jornada em direção a soluções impactantes", conclui David Noronha, CEO e fundador da Energy Source.