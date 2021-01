JLo lança linha de cosméticos. Saiba quais celebridades também têm marca de makes

Gloss, batom líquido, caneta delineadora, sombra e base são alguns dos produtos para produzir maquiagens desde simples à icônicas. Maquiadas constantemente para interpretar papéis no cinema e na televisão, ou cantar em palcos pelo mundo, as atrizes e cantoras conhecem muito dos produtos que fazem parte da caracterização dos personagens e do dia a dia. Assim, Jennifer Lopez, Halsey, Rihanna, Gwyneth Paltrow e outras celebridades, decidiram investir em suas próprias linhas de cosméticos e maquiagens.

Está faltando dinheiro para planejar seu 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

Jennifer Lopez

A cantora segue o segredo que sua mãe lhe contou: azeite de oliva faz bem para a pele. A maioria dos produtos da marca possuem o óleo na composição. A cantora segue o segredo que sua mãe lhe contou: azeite de oliva faz bem para a pele. A maioria dos produtos da marca possuem o óleo na composição.

“Descubra meus cuidados com a pele inovadores para seu próprio brilho JLo” esse é o mote para a linha de cosméticos lançada nesta semana pela cantora Jennifer Lopez. Aos 51 anos, ela jura nunca ter injetado botox, e não gosta de ouvir comentários de como sua pele está perfeita para alguém da sua idade, mas sim, sobre como está linda em qualquer idade.

A linha de produtos da JLo Beauty, que acaba de ser lançada, possui sete itens que incluem sérum, creme hidratante, máscara facial, hidratante com proteção solar, gel de limpeza, creme para contorno dos olhos e iluminador facial com função hidratante. Os valores variam de U$ 38 (gel de limpeza) a U$ 118 (sérum com azeite de oliva).

Halsey

Quem também deu as caras no mundo da beleza nesta semana foi a cantora Halsey, que acaba de lançar a marca About Face. A cantora, que costuma aparecer com maquiagens ousadas em seus shows e tapetes vermelhos, integrou na linha sombras para olhos do verde limão ao cobre, iluminador nas cores rosa, ouro e bronze, além de batons e delineadores.

No site da marca, a cantora diz que os produtos são “inspirados por e para a nossa comunidade diversificada e artística, criamos maquiagens feitas com integridade e intenção, para todas as fases da vida.”

Rihanna

Thelma Assis divulga chegada da Fenty Beauty no Brasil Thelma Assis divulga chegada da Fenty Beauty no Brasil

Os últimos lançamentos de Rihanna não foram na música. Em 2017, a cantora de Barbados lançou sua marca, a Fenty, sobrenome da cantora. A marca nasceu com a promessa de abranger os diversos tons de pele, e conquistou o público, já que o lançamento da base da marca contou com 40 tonalidades diferentes (hoje já são mais de 50), e vendeu mais de U$ 70 milhões nas primeiras semanas. A marca foi eleita pela revista Time como uma das melhores invenções de 2017. E em 2019, Rihanna se tornou a cantora com a maior fortuna do mundo, avaliada em U$ 600 milhões. No Brasil, os produtos desembarcaram na Sephora no ano passado, e esgotaram em apenas dez horas.

Selena Gomez

A Rare Beauty, marca de Selena Gomes reverte parte das vendas para ação filantrópica. A Rare Beauty, marca de Selena Gomes reverte parte das vendas para ação filantrópica.

Em setembro, a atriz e cantora americana, Selena Gomez entrou na empreitada de lançar sua linha de beleza. A Rare Beauty, porém, tem engajamento por trás dos batons, blushes, e iluminadores, junto com a marca foi fundado o Fundo Rare Impact, que em 10 anos pretende doar mais de U$ 100 milhões para que as pessoas tenham acesso a serviços de saúde mental. Além de ser possível doar direto no site, a marca se comprometeu em doar 1% do valor das vendas para o fundo. Assim como a marca de Rihanna, Selena Gomez lançou uma cartela de base com 48 cores, englobando os mais diversos tons de pele.

Gwyneth Paltrow

Tudo começou com uma newsletter em 2008, em que Gwyneth Paltrow enviava dicas de estilo de vida e beleza. Passados dez anos, o boletim passou para outros formatos, como podcast, série da Netflix e uma loja online. O site Goop abrange desde os produtos de skincare da marca, a receitas, dicas de estilo, de viagem e de sexualidade.

A linha Goop oferece cremes faciais, esfoliantes, sérum, peelings faciais, rolo de massagem facial e produtos de outras marcas. Além disso, roupas, livros, acessórios e jóias também estão disponíveis no site. A marca foi alvo de polêmicas após a série de tratamentos estéticos ter sido lançada na Netflix, e acusada de promover desinformação. Em 2018, a Goop pagou uma multa de U$ 145 mil, por promover afirmações científicas falsas sobre ovos de quartzo vaginal vendidos no site. Ainda assim, a marca é avaliada em U$ 250 milhões.

Victoria Beckham

Após carreira como cantora e estilista, Victoria Beckham lança sua marca de beleza. Após carreira como cantora e estilista, Victoria Beckham lança sua marca de beleza.

A Posh Spice após fazer fama nos anos 1990 com as Spicy Girls, Victoria Beckham lançou sua marca de roupas em 2008 que entrou para a lista da semana de moda de Nova York em 2011. Já o Victoria Beckham Beauty foi lançado em 2019 com a ideia de que “a beleza deve complementar e fortalecer a vida dinâmica que você leva”.

A linha conta com produtos para os olhos, boca e cuidados com a pele. A marca se posiciona a favor do meio ambiente, não testa produtos em animais e se preocupa com os ingredientes usados nas formulações, excluindo petrolatos, silicone, e parabeno dos produtos.

Millie Bobby Brown

Aos 15 anos, Millie Bobby Brown lançou sua marca de maquiagem, a Florence by Mills. Aos 15 anos, Millie Bobby Brown lançou sua marca de maquiagem, a Florence by Mills.

Após o sucesso na série Stranger Things, a jovem atriz britânica Millie Bobby Brown decidiu se aventurar pelo mundo das maquiagens e dos cuidados com a pele. Em 2019, surgiu a Florence By Mills, nome em homenagem à sua bisavó.

A jovem de 16 anos, decidiu focar no público de sua idade para vender produtos como máscara facial, hidratantes, sabonete facial, e maquiagens como sombras, gloss, e rímel. Todos os produtos da marca são veganos e não testados em animais. Além disso, em homenagem à memória de Olivia, amiga de Millie que faleceu de câncer, parte do valor das vendas são voltados para a Fundação Olivia Hope, para combate ao câncer infantil.

Lady Gaga

“Quando eu era jovem, nunca me senti bonita. E enquanto eu lutava para encontrar um senso de beleza interior e exterior, eu descobri o poder da maquiagem. Lembro da minha mãe se maquiando todas as manhãs, para mostrar sua faceta mais corajosa de mulher trabalhadora. Eu então comecei a fazer experiências com maquiagem como uma maneira de realizar meu sonho de me tornar uma mulher forte como minha mãe. E foi assim que eu inventei a Lady Gaga”, publicou a cantora em seu Instagram em 2019, ao lançar a Haus Laboratories.

Assim como Millie Bobby Brown e Selena Gomes, parte das vendas é destinada à filantropia. A Haus Laboratories doa U$ 1 de cada venda para a Fundação Born This Way, criada por Lady Gaga, e sua mãe, Cynthia Germanotta, a fim de aumentar o acesso a recursos e conscientização da saúde mental.

Drew Barrymore

Atriz desde a infância, Drew Barrymore decidiu investir seu talento em marca de beleza vegana e sem crueldade, a Flower Beauty. Atriz desde a infância, Drew Barrymore decidiu investir seu talento em marca de beleza vegana e sem crueldade, a Flower Beauty.

A garotinha do filme E.T.: O Extraterrestre, está em frente às câmeras, e na cadeira de maquiagem desde os seis anos de idade. Muitos filmes e anos depois, Drew Barrymore decidiu se aventurar no mundo da beleza, lançando a Flower Beauty em 2013. Vegana e sem testagem em animais, a linha conta com maquiagens e produtos para a pele, destaque para o sérum com ácido hialurônico e infusão de canabidiol (U$ 16).

Iman

A modelo e atriz somali é uma das pioneiras em produtos de beleza voltados para a pele negra. Os vinte anos de carreira nas passarelas fizeram que Iman decidisse lançar sua própria linha de maquiagem após anos de experiência em formular produtos para que chegassem em seu tom de pele. Em 1994 nasce a Iman Cosmetics, com 16 tonalidades de bases exclusivas para a pele negra. Os produtos são vendidos exclusivamente na Amazon.