Jaquetas de Mick Jagger irão à venda em leilão

Jaquetas usadas pelo roqueiro Mick Jagger e vestidos envergados pelas atrizes Nicole Kidman e Sarah Jessica Parker serão leiloados como parte de uma venda de trajes dos arquivos da falecida estilista L'Wren Scott.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A casa de leilões Christie's está oferecendo 55 lotes criados por Scott, que se suicidou em 2014 aos 49 anos. Scott, namorada de Jagger à época de sua morte, era conhecida por seus vestidos insinuantes.

"Ela era tão completamente elegante e glamorosa, e tinha o sentimento de que tudo deveria ser como era durante o período antigo de Hollywood. Tudo era luxo e romance", disse Caitlin Yates, chefe de vendas da Christie's de Londres, à Reuters.

"Todos os materiais que ela usava eram os materiais mais requintados... tudo era feito à mão, ela se atinha muito aos detalhes".

O leilão virtual, que vai até 1º de julho, marca a primeira vez em que uma coleção dos arquivos de Scott chega ao mercado, disse Yates. "Foi Mick Jagger quem decidiu trazer isto ao mercado para celebrar L'Wren Scott", acrescentou ela.

Entre os itens à venda estão duas jaquetas nas quais Scott e Jagger colaboraram para o vocalista dos Rolling Stones.

Uma é uma jaqueta "glamouflagem" com lantejoulas e bordados de folha de carvalho que Jagger usou no festival musical de Glastonbury em 2013. A outra é enfeitada com borboletas e lantejoulas e foi usada pelo cantor no show da turnê "50 & Counting" no Hyde Park de Londres no mesmo ano. Seus preços variam de 28.254 a 42.381 dólares.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.