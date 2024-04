Japão protege a fama e a qualidade de seu uísque com regras novas e mais rigorosas

O uísque japonês, mundialmente famoso e muitas vezes vendido a preços exorbitantes, acaba de ganhar uma definição de qualidade mais rigorosa, em um esforço da indústria de bebidas do país asiático para conter falsificações estrangeiras.

A demanda internacional por uísques japoneses disparou nos últimos anos, tornando as variedades mais antigas especialmente mais valiosas. Com isso, aumentaram, também, a preocupação e confusão com as bebidas fabricadas em outros lugares e comercializadas como se fossem “uísque japonês”.

Combate à falsificação do uísque japonês